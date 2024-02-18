Самая угрожающая ситуация с начала войны: 5 мест, где РФ пытается прорвать оборону, — NYT

Российские войска пытаются вернуть территории, которые Украина освободила в ходе контрнаступлений в 2022 и 2023 годах. Только на Марьинском направлении они накопили до 40 тысяч бойцов.

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Украина отошла из Авдеевки, но оккупанты продолжают давить на направлении. В издании The New York Times назвали 5 самых угрожающих мест на фронте.

Силы обороны ведут отчаянную борьбу, чтобы сдержать натиск российских войск. Оккупанты смогли захватить Авдеевку, что стало первой значительной победой ВС РФ с мая 2023 года, когда они захватили Бахмут. Украине не хватает боеприпасов без военной помощи США на 1000-километровом фронте.

Российские войска наступают сразу на пяти направлениях:

Авдеевский;

Марьинский;

Работинский;

Кременской;

Бахмутский.

Карта наступления российских войск Фото: The New York Times

Авдеевка захвачена

Оккупанты фактически уничтожили Авдеевку — небольшой город площадью около 20 квадратных километров. Оборона города длилась десятилетия. Населенный пункт расположен в нескольких километрах от Донецка. Пока непонятно, насколько далеко смогут продвинуться ВС РФ после отступления ВСУ из Авдеевки или насколько хорошо Украина подготовила новые оборонительные рубежи.

По разным данным, ВС РФ потеряли около 50 000 военных в ходе штурма Авдеевки. Взятие остатков города позволяет высвободить оккупантам войска для переброски на другие направления.

Марьинское направление

В прошлом месяце ВС РФ заняли остатки от Марьинки, которая стерта с лица земли за два года бомбардировок. Далее российские войска могут обратить внимание на Угледар, который уже неоднократно они пытались безрезультатно захватить. Украинские военные вдребезги разбивали российские силы.

С захватом Марьинки они теперь атакуют Угледар с севера и пытаются захватить Новомихайловку в 20 км от Угледара. По украинским данным, ВС РФ накопили до 40 тысяч военных в районе Мариуполя для штурма на Марьинском направлении. Падение Авдеевки высвобождает часть сил ВС РФ, которые могут перебросить на Угледар.

Работино — выбить украинский клин

Российские войска стремятся нивелировать украинские достижения во время наступления в 2023 году. Начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий говорит, что ВС РФ имеют на этом направлении больше сил, чем было брошено на штурм Авдеевки.

"Похоже, что россияне поставили себе цель штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытаются это сделать в Авдеевке", — сказал спикер.

Реванш за контрнаступление — Кременная

Более года назад украинские военные выгнали оккупантов из почти всей Харьковской области. Украина смогла освободить более 500 населенных пунктов. Сейчас враг настроен попытаться вернуть утраченное. Интенсивные бои в лесополосах продолжаются вдоль фронта, но украинские защитники оказывают яростное сопротивление.

РФ пытается продвигаться в направлении Купянска и Лимана. В этом районе сосредоточено около 110 тысяч военных ВС РФ.

Возобновили темпы наступления — Бахмут

Во время битвы за Бахмут украинские войска сильно истощили ВС РФ и фактически уничтожили ЧВК "Вагнер". Попытки Украины захватить фланги вокруг города, как утверждают в издании, "заглохли". Инициатива перешла в руки ВС РФ. Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВС РФ хотят прорвать оборону вокруг Часового Яра. Оттуда они смогут обстреливать из артиллерии Краматорск.

"Ситуация является напряженной, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", — сказал генерал Сырский относительно ситуации на Бахмутском направлении.

Напомним, 17 февраля майор Кротевич сообщил, где еще патовая ситуация на фронте, кроме Авдеевского направления.

18 февраля Жозеп Боррель рассказал, когда решится ситуация на поле боя в Украине.