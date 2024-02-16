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Россияне уже не имеют тактики, а выезд из города — какая-то лотерея: DeepState о боях в Авдеевке

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Фото: Facebook / Владимир Зеленский

ВС РФ сейчас простреливают абсолютно все в городе, захватили позицию "Зенит" и продвигаются на Ласточкино, рассказал соучредитель проекта Роман Погорелый.

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Вопрос Авдеевки — это вопрос времени, и россияне уже имеют полный огневой контроль в городе. Об этом в комментарии "Еспресо" сказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

"Сейчас в Авдеевке очень сложная ситуация. Вопрос Авдеевки — это вопрос времени. Потому, что враг сравнивает с землей абсолютно все, от зданий до позиций наших бойцов. Оккупанты делают это с помощью КАБов. Авдеевка и окрестности уничтожаются безбожно. Удерживать некоторые позиции даже уже нет смысла, и бойцы вынуждены оттуда выходить. Есть большой вопрос: а что после Авдеевки, как готовятся оборонительные фортификационные сооружения?" — подчеркнул Погорелый.

По его словам, оккупационные войска сейчас уже имеют полный огневой контроль над городом.

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"Заезд и выезд из Авдеевки — это какая-то лотерея. Оккупанты простреливают абсолютно все. Позиция "Зенит" уже под контролем врага. Россияне суют на Ласточкино, там внутри остается район Химик. Оккупанты и там концентрируют силы, чтобы лезть уже туда. Россияне уже не имеют тактики. Там, где они могут, они просто штурмуют беспрестанно", — добавил Погорелый.

Он добавил, что РФ и дальше продолжает стягивать под Авдеевку живую силу и технику.

Карта боев за Авдеевку по состоянию на 16 февраля Fullscreen
Карта боев за Авдеевку по состоянию на 16 февраля

Напомним, что 16 февраля стало известно, что ВС РФ атаковали фосфорными снарядами Авдеевку. Оккупанты зажгли фосфорными зарядами цистерны с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе.

16 февраля младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что ВСУ смогли вернуть некоторые позиции в районе Авдеевки Донецкой области.