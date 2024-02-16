Бойцы 3 ОШБр попали в окружение в Авдеевке и прорывают кольцо, — заместитель командира (видео)

Майор Родион Кудряшов говорит, что бойцы проводят маневры с отходами на более выгодные позиции и уже успели установить рекорд по уничтожению живой силы оккупантов.

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На одном из участков в городе бойцы из 3-й ОШБр находятся в полном окружении, но пытаются прорвать кольцо, маневрируя. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов в эфире "Радио Свобода".

Он сообщил, что 3-я ОШБр в Авдеевке находится уже 12 дней и подтвердил, что в городе продолжаются маневры ВСУ.

"Уже более 12 суток бойцы 3-й ОШБр занимают полосу ответственности в середине города Авдеевка, проводят рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистический коридор и полосу ответственности Вооруженных сил Украины. Относительно маневров — есть определенные этапы этих действий. Нам приходится отходить с позиций, потому что их просто сравнивают с землей. Наши военнослужащие переходят на более выгодные позиции. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности удержания тех или иных позиций внутри города и переходим на другие позиции, чтобы более качественно сопротивляться", — сказал он.

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Также Кудряшов прокомментировал информацию о захвате военными РФ укрепрайона "Зенит". Считает, что это событие имеет более психологическое воздействие на российскую армию как "агитация относительно успешных действий РФ".

"Чтобы вы понимали, 12 числа ОСУВ "Таврия" заявила, что был поставлен рекорд по ликвидации военнослужащих противника — это является примером удачных маневров и удачного поражения ВСУ, и, в частности, 3-й штурмовой бригадой", — сказал Кудряшов.

Напомним, что ВС РФ зажгли фосфорными зарядами цистерны с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе. При горении это ядовитое вещество имеет тяжелые последствия для здоровья и жизни бойцов, рассказали в 3-й ОШБр.

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли отбить у оккупантов некоторые позиции под Авдеевкой . На западе от города бойцы захватили позиции в лесу и лесополосе, которые открывают путь к грунтовой дороге для ВСУ.