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Об Авдеевке...

Насколько я понимаю, ВСУ оставят город в течение ближайших суток. Однако, для того, чтобы успешно вывести войска из Авдеевского района обороны, надо еще также "напрячься".

Главным образом, в районе Орловка — Ласточкино — Северное — Тоненькое + "9-й квартал Авдеевки". Этот район необходимо будет удерживать, пока последний украинский военнослужащий не выйдет из города.

На данный момент, украинские войска оставили наиболее проблемные позиции и рубежи для дальнейшей обороны города, где им реально угрожало окружение и отрезание от основных сил — позиция "Зенит" и Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

Однако территорию восточнее железной дороги между железнодорожной станцией "Авдеевка" и ул.Тургенева ВСУ все еще продолжают удерживать (очевидно, для обеспечения дальнейшего планомерного и организованного отхода своих подразделений).

Передовые подразделения противника (114-я отдельная мотострелковая бригада\омсбр, 30-я омсбр) сейчас закрепляются в районе ресторана "Бревно" и Авдеевской автобазы — и очевидно, готовятся к продолжению наступления в юго-западном и южном направлениях, чтобы попытаться перерезать последнюю коммуникацию, которая еще остается под контролем ВСУ, на отрезке между с.Северное и Орловским АТП-100.

Украинские войска продолжают держать оборону везде, где это возможно Фото: Генштаб ВСУ

Думаю, в ближайшее время по направлению Водяное — Северное, а также Опытное — "9-й квартал" попытается атаковать и южная группировка противника, а именно — 1-я омсбр противника, недавно введенный в бой 10-й танковый полк (тп) 20-й мотострелковой дивизии (мсд), а также, вполне вероятно, к ним могут быть подключены подразделения 55-й омсбр противника.

В южной и юго-восточной части г.Авдеевка, вероятно, продолжат вытеснение наших подразделений на север 2-я добровольческая разведывательно-штурмовая бригада (дршбр) "вЫтираны", 1487-й мотострелковый полк территориальных войск (мсп ТрВ), усиленный 87-м стрелковым полком мобилизационного резерва (сп МР).

Очевидно, что командование противника на данный момент уже установило факт отхода подразделений ВСУ с ряда позиций и рубежей в Авдеевском районе обороны и в ближайшее время попытается помешать им продолжить этот процесс организованно и поэтапно.

Иными словами, в ближайшее время следует ожидать настойчивой попытки противника прорваться на участке между с.Северное и "9-м кварталом" (причем как с севера, так и с юга), чтобы лишить наши подразделения, которые еще обороняются в центральной части города, возможности своевременно и с минимальными потерями отойти в западном направлении...

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