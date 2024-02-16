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Про Авдіївку…

Наскільки я розумію, ЗСУ залишать місто протягом найближчих діб. Однак, для того, щоб успішно вивести війська з Авдіївського району оборони, треба ще також "напрягтися".

Головним чином, в районі Орлівка — Ласточкине — Сєверне — Тоненьке + "9-й квартал Авдіївки". Цей район необхідно буде утримувати, допоки останній український військовослужбовець не вийде з міста.

Наразі українські війська залишили найбільш проблемні позиції й рубежі для подальшої оборони міста, де їм реально загрожувало оточення та відрізнання від основних сил — позиція "Зеніт" та Донецька фільтрувальна станція (ДФС).

Однак територію східніше залізниці між залізничною станцією "Авдіївка" та вул. Тургенєва ЗСУ все ще продовжують утримувати (очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів).

Передові підрозділи противника (114-а окрема мотострілкова бригада/омсбр, 30-а омсбр) зараз закріплюються в районі ресторану "Бревно" та Авдіївської автобази — й очевидно, готуються до продовження наступу у південно-західному та південному напрямках, аби спробувати перерізати останню комунікацію, яка ще залишається під контролем ЗСУ, на відрізку між с.Сєверне та Орловським АТП-100.

Українські війська продовжують тримати оборону скрізь, де це можливо Фото: Генштаб ЗСУ

Думаю, найближчим часом по напрямку Водяне — Сєверне, а також Опитне — "9-й квартал" спробує атакувати й південне угрупування противника, а саме — 1-а омсбр противника, нещодавно введений у бій 10-й танковий полк (тп) 20-ї мотострілецької дивізії (мсд), а також, цілком ймовірно, до них можуть бути підключені підрозділи 55-ї омсбр противника.

У південній та південно-східній частині м. Авдіївка, ймовірно, продовжать витіснення наших підрозділів на північ 2-а добровольча розвідувально-штурмова бригада (дршбр) "вЫтираны", 1487-й мотострілецький полк територіальних військ (мсп ТрВ), підсилений 87-м стрілецьким полком мобілізаційного резерву (сп МР).

Очевидно, що командування противника наразі вже встановило факт відходу підрозділів ЗСУ з ряду позицій та рубежів у Авдіївському районі оборони й найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно.

Іншими словами, найближчим часом варто очікувати наполегливої спроби противника прорватися на ділянці між с. Сєверне та "9-м кварталом" (причому, як з півночі, так й з півдня), щоб лишити наші підрозділи, які ще обороняються у центральній частині міста, можливості своєчасно та із мінімальними втратами відійти у західному напрямку…

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