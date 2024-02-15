"Є два варіанти ситуації в Авдіївці", — Євген Дикий про задачі 3-ї ОШБр у місті

Перекидання підкріплень в Авдіївку має на меті або відкинути ворога з "дороги життя" або забезпечити повноцінний відхід Сил оборони. Зараз росіяни зосередили на цьому напрямку 40 тисяч своїх бійців, каже ветеран АТО.

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Жодного ультиматуму з боку окупантів, щоб ЗСУ залишили Авдіївку не буде, але українські бійці дійсно б'ються з останніх сил у місті, тому його можливо доведеться залишити. Після чотирьох місяців "м'ясних штурмів" росіянам нарешті вдалось дійти до так званої "дороги життя", на якій тримається логістика ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

Крім того, зазначає він, армія РФ замість зеків кинула на Авдіївку елітні штурмові підрозділи із досвідом міських боїв. Але й Генштаб ЗСУ кинув в цьому напрямку досвідчені підрозділи, в тому числі 3-ю ОШБр, щоб спробувати переломити хід боїв.

"Ситуація повністю стане зрозумілою за декілька днів, — зазначає Дикий. — Якщо ЗСУ вдасться відкинути "орків" від дороги, тоді постачання відновиться й Авдіївку можна буде продовжувати тримати знов і знов перемелюючі "м'ясні штурми" окупантів".

В іншому випадку, якщо дорогу не розчистять, то відправлені підкріплення будуть забезпечувати нормальний відхід інших підрозділів ЗСУ з міста, відзначає ветеран. На його думку, з Авдіївки не будуть робити "Маріуполь-2" і надавати наказ залишатись там сидіти до останнього патрону.

За словами Дикого, українським бійцям є куди відступати й закріпитись, тому що вже підготовлені фортифікаційні позиції на відміну від Бахмуту. Тим більше, що Авдіївка є виступом на територію окупантів і відхід з неї не прирівнюються до прориву саме українського фронту.

"Звичайно, якщо "орки" візьмуть Авдіївку, то зможуть видохнути з полегшенням, адже вирівняють лінію фронту, — каже ветеран. — Але для ЗСУ це не буде чимось загрозливим".

Головним мінусом можливого відходу від Авдіївки є те, що, на думку Дикого, вона стягувала на себе величезні сили ворога. Там зараз зосереджене угруповання у 40 тисяч росіян, а після вирівнення фронту ці підрозділи можуть застосувати на інших напрямках.

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що 3-тя окрема штурмова бригада 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Льотчик-інструктор і полковник запасу Роман Світан вважає, що підрозділ не зможе змінити ситуацію без достатньої кількості боєприпасів.