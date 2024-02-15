Розбили дві бригади РФ: 3-я ОШБр підтвердила передислокацію до "авдіївського пекла"

Ситуація в Авдіївці є загрозливою та нестабільною. Окупанти продовжують активну ротацію військових та перекидають до міста нові сили й засоби, розповіли в Третій ОШБр.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади підтвердили, що були терміново передислоковані на Авдіївський напрямок. Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram 15 лютого.

"Авдіївське пекло. Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що на момент заведення бригади в Авдіївку ситуація в місті "надзвичайно критична". Окремі батальйони 3-ї бригади провели рейд в окуповані райони міста. Сили ЗС РФ на відрізку 3-ї ОШБр складають орієнтовно сім бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — сказав командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", — наголосили бійці 3-ї ОШБр.

Втрати ЗС РФ на Авдіївському напрямку

Українські військові встигли завдати критичного ураження двом бригадам Збройних сил Російської Федерації. Після підтвердження необхідних даних було повідомлено про точні втрати ворога в особовому складі та військовій техніці.

Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ повідомили, що в Авдіївку Донецької області для підкріплення направили бійців 3-ї ОШБр. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан вважає, що бригада не зможе змінити ситуацію без достатньої кількості боєприпасів. З його слів, на Авдіївський напрямок потрібно щонайменше три бригади. Також необхідно посилити Авдіївський гарнізон, ротувати хлопців та відтіснити північну клешню.

14 лютого у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися на півночі та півдні Авдіївки Донецької області. Окупанти накопичують живу силу в зайнятих будинках у місті.