"Росіянам лишилося трохи натиснути": експерт прокоментував перекидання в Авдіївку 3-ї ОШБр

Окупанти використовують рельєф місцевості, каналізаційні проходи, і вже були випадки проходу ворога вглиб позицій Сил оборони. Росіяни розуміють, що їм ще треба трохи зусиль, і місто впаде, вважає експерт Іван Ступак.

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Ситуація навколо Авдіївки на Донеччині складається несприятливо для ЗСУ, а ЗС РФ залишається лише дотиснути. Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт, співробітник СБУ 2004—2015 рр. Іван Ступак.

"На Авдіївському напрямку з кожним днем усе важче, тому що в росіян є просування. Окупанти використовують рельєф місцевості, інженерні споруди, маю на увазі каналізаційні проходи. Були вже випадки проходу ворога вглиб наших позицій. Росіяни розуміють, що треба ще трохи натиснути — і буде результат", — зауважив Ступак.

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За словами військового експерта, зараз важко сказати, чи зможе 3-тя штурмова бригада, яку відправили до Авдіївки, допомогти втримати місто чи допомогти забезпечити час для відходу Сил оборони з міста.

"Поки що ми не знаємо, із якою метою: чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть, чи це політична мета, як це було з Бахмутом, — тримайте й усе, за будь-яку ціну. Ситуація дуже критична. Бачимо, як росіяни з кожним днем усе насідають і насідають", — наголосив Ступак.

12 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що ЗС РФ продовжили активний наступ в околицях Авдіївки. За його словами, окупанти хочуть оперативного оточення міста.

Того ж дня аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що російська армія наближається до того, аби захопити Авдіївку. Він вважає, що це може статися в найближчі два тижні.