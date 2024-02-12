До останнього шляху постачання ЗСУ 200 м: ЗС РФ можуть захопити Авдіївку, — аналітик BILD

Силам оборони не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють одні безпілотники, стверджує аналітик Юліан Рьопке. В Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони відбивають атаки ворога на Авдіївському напрямку.

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Російські окупанти все ближче до того, щоб захопити місто Авдіївка на Донеччині. Це може статися найближчими днями чи найближчі 2 тижні. Про це з аналізу відкритих даних розповідає аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, російські війська успішно просуваються в Авдіївці за двома напрямками — на південному сході та в центрі міста.

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"Становище стає критичним для українських захисників. Особливо небезпечною є ситуація в центрі, де ЗС РФ залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання угруповання ЗСУ (виділені зеленим). Є ще одна дорога на південь, але й там російські позиції розташовані за сотні метрів, на підступах до села Північне", — коментує Рьопке.

Він вважає, що якщо РФ переріже ці два логістичні шляхи, то місто буде оточене.

"Поки що це не так, але деякі виходять з того, що до цього залишилися дні або максимум тижні", — заявив Рьопке.

BILD пише, що попри погіршення ситуації для Сил оборони України в Авдіївці, українське військове командування не збирається залишати місто, тому воно повторює долю Бахмута.

ЗС РФ наступають завдяки перевазі над ЗСУ в артилерії. Нині воно становить приблизно 5:1. Також перевага ЗС РФ відчутна і в повітрі.

"Україна не має коштів на ППО для відбиття цих ударів. ЗСУ не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють одні безпілотники", — пише BILD.

Карта боїв за Авдіївку

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 лютого детальної інформації про ситуацію в Авдіївці не повідомляли.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв за Авдіївку DeepState оновлена вночі 11 лютого

Нагадаємо, що 12 лютого командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин розповів, що ЗС РФ перестали використовувати на Авдіївському напрямку "м'ясні штурми" і перейшли до тактики невеликих штурмових груп за підтримки авіації. Причина — окупанти не можуть підтримувати постійний темп "м'ясних штурмів".