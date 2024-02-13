"Уб'є, так уб'є": під Авдіївкою стільки дронів, що росіяни вже не намагаються ухилитися (відео)

За словами журналістів, військові РФ чують десятки попереджень і спочатку кидаються в укриття при кожному сигналі. Але потім деякі вже не намагаються сховатися від летючих убивць.

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Українська авіація над Авдіївкою здебільшого представлена роботизованою технікою, тоді як росіяни застосовують пілотовані літаки. Про це пише Forbes.

У ЗСУ закінчуються боєприпаси для артилерійських батарей і ППО, тому замість них запускають дрони. Крихкість системи ППО, по суті, служить запрошенням для російських ВПС до бойових вильотів винищувачів-бомбардувальників. Україна випускає близько 50 тисяч FPV-дронів на місяць, ці невеликі системи одноразового використання — заміна традиційної артилерії, але не завжди рівноцінна. FPV-дрон переносить менше вибухівки, і радіус дії коротший.

У літню погоду небо над Авдіївкою буквально гуде від сотень дронів.

"У повітрі дзижчать камікадзе", — зазначав один російський військовий блогер, описуючи поле бою в Авдіївці.

За його словами, FPV, поряд із дронами, що скидають гранати, — найпоширеніша, найточніша й найефективніша зброя цього періоду.

Він також розповів, що російські військові чують десятки попереджень, ховаються в укриттях за кожного сигналу, а потім уже нехтують цим і не намагаються ухилитися від летючих убивць.

"Якщо вб'є, так і буде. Це "природний відбір", — зазначив блогер.

ЗСУ в Авдіївці

Найнебезпечніший маршрут наступу для російських військ — протяжністю трохи більше ніж кілометр від позицій ЗС РФ на південь від Авдіївки до району "Царського Полювання" на околиці міста.

ЗС РФ доводиться не тільки проходити повз бункерний комплекс "Зеніт" часів Холодної війни, перетворений на фортецю, а й через небезпечну зону ураження безпілотників, де практично немає природних укриттів.

Російський "військкор" звинувачує корумпованих чиновників, які "фарбували бордюри замість того, щоб розвивати радіоелектронну боротьбу".

ЗСУ контролюють не усе небо над Авдіївкою, а вузьку частину території над містом. Однак російським літакам не обов'язково летіти до міста і скидати бомби.

У грудні на півдні України розрахунки ППО збили значну кількість російських літаків за десятки кілометрів від лінії фронту. Але через відсутність допомоги США і те, що найкращі ракети закінчуються, батареї відійшли, щоб захищати найбільші міста. У підсумку гарнізон Авдіївки зазнав повітряного нападу.

Винищувачі-бомбардувальники російських військ проносяться до міста на середній або великій висоті, підіймаються під кутом і скидають кориговані бомби ФАБ із супутниковим наведенням.

"Російська авіація посилила удари керованими бомбами ФАБ по українських позиціях в Авдіївці", — повідомив минулого тижня Центр оборонних стратегій.

За словами журналіста Юрія Бутусова, "посилення" — це м'яко сказано", оскільки за останній місяць на місто скинули понад 600 авіабомб.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, у Новомихайлівці снайпери із загороджувальних загонів гнали вперед найневдалішу 155-ту бригаду ЗС РФ.

Також повідомлялося, що Україна і Захід знають про засоби, які можуть захистити міста від ударів ракетою "Циркон".