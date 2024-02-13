"Убьет, так убьет": под Авдеевой столько дронов, что россияне уже не пытаются увернуться (видео)

По словам журналистов, военные РФ слышат десятки предупреждений и поначалу бросаются в укрытиях при каждом сигнале. Но затем некоторые уже не пытаются скрыться от летающих убийц.

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Украинская авиация над Авдеевкой в основном представлена роботизированной техникой, тогда как россияне применяют пилотируемые самолеты. Об этом пишет Forbes.

У ВСУ заканчиваются боеприпасы для артиллерийских батарей и ПВО, поэтому вместо них запускают дроны. Растущая хрупкость системы ПВО, по сути, служит приглашением для российских ВВС к боевым вылетам истребителей-бомбардировщиков. Украина выпускает порядка 50 тысяч FPV-дронов в месяц, эти небольшие системы одноразового использования — в сущности, замена традиционной артиллерии, но не всегда равноценная. FPV-дрон переносит меньше взрывчатки, и радиус действия короче.

В летную погоду небо над Авдеевкой буквально гудит от сотен дронов.

"В воздухе жужжат камикадзе", — отмечал один российский военный блоггер, описывая поле боя в Авдеевке.

По его словам, FPV, наряду с дронами, сбрасывающими гранаты, — самое распространенное, точное и эффективное оружием этого периода.

Он также рассказал, что российские военные слышат десятки предупреждений, прячутся в укрытиях при каждом сигнале, а затем уже пренебрегают этим и не стараются уклониться от летающих убийц.

"Если убьет, так и будет. Это "естественный отбор", — отметил блогер.

ВСУ в Авдеевке

Самый опасный маршрут наступления для российских войск — протяженностью чуть больше километра от позиций ВС РФ к югу от Авдеевки до района "Царской Охоты" на окраине города.

ВС РФ приходится не только проходить мимо бункерного комплекса "Зенит" времен Холодной войны, превращенного в крепость, но и через опасную зону поражения беспилотников, где практически нет естественных укрытий.

Российский "военкор" обвиняет коррумпированных чиновников, которые "красили бордюры вместо того, чтобы развивать радиоэлектронную борьбу".

ВСУ контролируют не все небо над Авдеевкой, а узкую часть территории над городом. Однако российским самолетам не обязательно лететь к городу и сбрасывать бомбы.

В декабре на юге Украины расчеты ПВО сбили значительное количество российских самолетов в десятках километров от линии фронта. Но из-за отсутствия помощи США и того, что лучшие ракеты на исходе, батареи отошли, чтобы защищать крупнейшие города. В итоге гарнизон Авдеевки подвергся воздушному нападению.

Истребители-бомбардировщики российских войск проносятся к городу на средней или большой высоте, поднимаются под углом и сбрасывают корректируемые бомбы ФАБ со спутниковым наведением.

"Российская авиация усилила удары управляемыми бомбами ФАБ по украинским позициям в Авдеевке", — сообщил на прошлой неделе Центр оборонных стратегий.

По словам журналиста Юрия Бутусова, "усиление" — это мягко сказано", т.к. за последний месяц на город сбросили больше 600 авиабомб.

Напомним, что, по данным журналистов, в Новомихайловке снайперы из заградотрядов гнали вперед самую неудачную 155-ю бригаду ВС РФ.

Также сообщалось, что Украина и Запад знают о средствах, которые могут защитить города от ударов ракетой "Циркон".