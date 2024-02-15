Разбили две бригады РФ: 3-я ОШБр подтвердила передислокацию в "авдеевский ад"

Ситуация в Авдеевке является угрожающей и нестабильной. Оккупанты продолжают активную ротацию военных и перебрасывают в город новые силы и средства, рассказали в Третьей ОШБр.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады подтвердили, что были срочно передислоцированы на Авдеевское направление. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram 15 февраля.

"Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что на момент заведения бригады в Авдеевку ситуация в городе "чрезвычайно критическая". Отдельные батальоны 3-й бригады провели рейд в оккупированные районы города. Силы ВС РФ на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно семь бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник", — сказал командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства", — отметили бойцы 3-й ОШБр.

Потери ВС РФ на Авдеевском направлении

Украинские военные успели нанести критическое поражение двум бригадам Вооруженных сил Российской Федерации. После подтверждения необходимых данных было сообщено о точных потерях врага в личном составе и военной технике.

Напомним, 12 февраля в СМИ сообщили, что в Авдеевку Донецкой области для подкрепления направили бойцов 3-й ОШБр. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан считает, что бригада не сможет изменить ситуацию без достаточного количества боеприпасов. По его словам, на Авдеевское направление нужно минимум три бригады. Также необходимо усилить Авдеевский гарнизон, ротировать ребят и оттеснить северную клешню.

14 февраля в DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. Оккупанты накапливают живую силу в занятых домах в городе.