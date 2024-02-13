"Тройка ничего не сделает": полковник объяснил, почему 3-й ОШБр недостаточно для обороны Авдеевки

Для решения проблемы Авдеевки нужно привлечь как минимум три бригады и сосредоточиться на отсечении северной клешни, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Третью отдельную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины направили на подкрепление Авдеевки Донецкой области. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан заявил, что бойцы ничего не смогут сделать без достаточного количества боеприпасов. Об этом он сообщил в эфире "24 Канала".

"Серьезная бригада, ею руководит достаточно успешный командир. Мы несколько раз ее ставили в пример. Они правильно подобрали всю систему комплектации своих подразделений, они первыми запустили рекрутинговый центр внутри бригады", — сказал Роман Свитан.

По его словам, в 3-й ОШБр полностью забит штат, также есть люди, стоящие в очереди, чтобы попасть в бригаду. Однако эксперт считает, что самих бойцов недостаточно.

"Сама тройка без достаточного количества боеприпасов ничего не сделает. Ни одна бригада тоже ничего не сделает", — считает он.

Свитан отметил, что нужно привлечь минимум три бригады, а после этого нужно сосредоточиться на отсечении северной клешни в направлении от Константиновки вдоль дороги на Авдеевку. Он отметил, что только загнать бригаду в Авдеевку — это не решить проблему, это лишь удержать город на некоторое время — месяц-полтора, до начала выборов в России.

"Но это не решает глобально вопрос. Решает именно отсечение северной клешни", — считает он.

Роман Свитан добавил, что нужно усилить Авдеевский гарнизон и ротировать ребят, которые сейчас стоят в городе. Однако вопрос решения самой проблемы Авдеевки — отсечение северной клешни.

Напомним, 12 февраля в Forbes сообщили, что для подкрепления в Авдеевку Донецкой области могли направить одну из лучших украинских бригад — 3-ю ОШБр. Боец бригады Егор отметил, что подразделение проводило регулярные тренировки и готовилось к новым атакам на позиции ВС РФ.

13 февраля военный эксперт Петр Черник рассказал, что важно удерживать Авдеевку, поскольку город является "воротами" в остальную часть Донецкой области.