"Это ворота во всю Донетчину": эксперт рассказал, почему важно удержать Авдеевку (видео)
Эксперт Петр Черник рассказал, что цели россиян не изменятся до того момента, пока в России президентом является Владимир Путин. А он хочет выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Украинским военным надо удерживать Авдеевку, так как они являются "воротами" в остальную часть Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.
По его словам, цели россиян не изменятся до того момента, пока в России президентом является Владимир Путин. А он хочет выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.
"Авдеевку надо удерживать. Почему? Это стратегический пункт, это ворота во всю Донетчину. У россиян ничего не изменилось и не изменится до момента переназначения Путина на посту президента Российской Федерации. Выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Как будет в реальности — увидим", — сказал Черник.
Он отметил, что сейчас на фронте партитет сил, который может продлиться еще довольно долго. ВС РФ могут замещать до 1200 солдат в сутки, а потому активно используют пехоту в атаках.
Черник сказал, что ситуация может стать сложнее, если в РФ будет объявлена мобилизация после выборов в марте. Для украинских солдат важно качество оружия, которое отправляют западные партнеры.
Напомним, что аналитик Юлиан Репке заявил, что ВС РФ могут захватить Авдеевку. По его словам, Силам обороны не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники. В Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны отражают атаки врага на Авдеевском направлении.