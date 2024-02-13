"Это ворота во всю Донетчину": эксперт рассказал, почему важно удержать Авдеевку (видео)

Эксперт Петр Черник рассказал, что цели россиян не изменятся до того момента, пока в России президентом является Владимир Путин. А он хочет выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Related video

Украинским военным надо удерживать Авдеевку, так как они являются "воротами" в остальную часть Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, цели россиян не изменятся до того момента, пока в России президентом является Владимир Путин. А он хочет выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Авдеевку надо удерживать. Почему? Это стратегический пункт, это ворота во всю Донетчину. У россиян ничего не изменилось и не изменится до момента переназначения Путина на посту президента Российской Федерации. Выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Как будет в реальности — увидим", — сказал Черник.

Он отметил, что сейчас на фронте партитет сил, который может продлиться еще довольно долго. ВС РФ могут замещать до 1200 солдат в сутки, а потому активно используют пехоту в атаках.

Черник сказал, что ситуация может стать сложнее, если в РФ будет объявлена мобилизация после выборов в марте. Для украинских солдат важно качество оружия, которое отправляют западные партнеры.

Петр Черник об обороне Авдеевки

Напомним, что аналитик Юлиан Репке заявил, что ВС РФ могут захватить Авдеевку. По его словам, Силам обороны не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники. В Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны отражают атаки врага на Авдеевском направлении.