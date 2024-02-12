Силы обороны укрепили Авдеевку свежими резервами: ветеран АТО о возможном переломе (видео)

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, битва за Авдеевку сейчас — это битва за логистику, потому что город с тылом объединяет только одна дорога жизни, переходящая в центральную улицу.

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В понедельник, 12 февраля, утром ситуация в Авдеевке приблизилась к критической. Однако ВСУ перебросили в город свежие резервы, поэтому в ближайшее время можно будет, вероятно, увидеть перелом ситуации. Об этом телеканалу "Киев24" сообщил военный аналитик, экс-командир полка "Азов" Евгений Дикий.

"Были переброшены свежие мощные наши резервы, возможно увидим перелом ситуации. Утром ситуация была очень близка к критической", — подчеркнул он.

Ветеран АТО отметил, что битва за Авдеевку сейчас — это битва за логистику, потому что город с тылом объединяет только один путь, переходящий в центральную улицу. Как сообщил Дикий, к этой трассе врагу осталось пройти всего 700 метров.

"Однако мы же понимаем, что если бы говорили о гражданской жизни, то эти 700 метров можно пройти за несколько минут. Но на войне иногда такие 700 метров, бывает, и неделями проходишь", — уточнил экс-командир.

Кроме того, Дикий добавил, что если посмотреть на карту, то Авдеевка сейчас — это такой нож, воткнутый глубоко в глубину оккупированных территорий.

"И это такой узкий выступ, который держится на одной всего трассе, по которой завозится БК и по которой вывозятся раненые. И вот пока эта трасса работает, в принципе, там есть возможность держаться", — уточняет ветеран АТО.

Поэтому в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои, и ближайшие несколько дней покажут, сможет ли замысел командования о введении свежих резервов изменить ситуацию.

"Есть две проблемы — снарядный голод, а также нехватка личного состава. Фронт испытывает суммарный результат двух этих проблем. Нет людей держать позиции, нет тяжелых калибров, которые бы прикрывали этих людей огнем", — описал ситуацию Дикий.

Намерения российских оккупантов в Авдеевке

Российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки. Сейчас туда были переброшены подразделения российских спецназовцев, как рассказал утром 12 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта движется в обе стороны", — рассказал он.

Россияне возле Авдеевки, по информации Лиховия, ранее применяли тактику малых пехотных групп. Однако в последнее время они изменили свои действия и стали привлекать больше бронетехники — танки и боевые машины пехоты.

"Там регулярная российская армия очень хорошо подготовлена, мотострелки, десантники, есть спецназовцы", — заявил он.

По его словам, сейчас в городе идут такие же бои, как были в Бахмуте или Соледаре. Соотношение потерь здесь до недавнего времени составляло 1:10 в пользу Сил обороны. Впрочем, сейчас цифры меняются.

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Оборона Авдеевки. Украина перебрасывает свежие силы, а РФ меняет тактику

В утренней сводке Генерального штаба от 12 февраля указывается, что оккупанты нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов и Авдеевке в частности. За сутки произошло 100 боевых столкновений, из которых 23 атаки были в районе Авдеевки.