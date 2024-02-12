"Линия фронта движется": ВС РФ массово бросили спецназовцев на штурм Авдеевки, — ВСУ

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, оккупанты изменили свои действия на Авдеевском направлении и начали привлекать больше бронетехники – танки и боевые машины пехоты.

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Российские оккупанты продолжают активные операции наступления в окрестностях Авдеевки. На этом направлении развернуты подразделения российских спецназовцев, готовые к выполнению боевых задач. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта движется в обе стороны", – рассказал он.

Согласно его заявлению, ранее российские силы возле Авдеевки применяли тактику малых пехотных групп. Однако сейчас они изменили свою стратегию и начали активнее использовать бронетехнику, включая танки и боевые машины пехоты. Кроме того, в район Авдеевки были переброшены спецподразделения.

"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназовцы", – заявил он.

Напомним, в DeepState создали рейтинг самых результативных наступательных операций на территории Украины за 2023 год. Наступление ВС РФ на Бахмут заняло первое место.

Также аналитики подвели итоги боевых столкновений за январь 2024 года. Больше всего боев было зафиксировано 18 января, когда российские оккупанты атаковали Авдеевку.

А по словам ветерана АТО и военного эксперта Евгения Дикого, ситуация в Авдеевке все сложнее: враг продвигается и надвигается по улицам, а Коксохим, который держится, может оказаться без логистики. Россиянам для перекрытия трассы, по которой доставляют боекомплект и припасы, остался лишь километр и она давно активно простреливается.