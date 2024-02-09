"Авдеевка не пала": ВСУ мужественно держат оборону в тяжелых боях, – глава ГВА

По словам Виталия Барабаша, враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера.

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Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские вооруженные силы постоянно проникают на окраины города. Тем не менее, следует отметить, что контроль над территорией Авдеевки сохраняется у украинских вооруженных сил, и жители продолжают активное сопротивление оккупации. О ситуации Барабаш высказался в эфире телемарафона "Єдині новини".

На утро пятницы, 9 февраля, в населенном пункте проживало 935 человек. Однако, за 8 февраля было проведено успешное эвакуационное мероприятие, в результате которого из населенного пункта было эвакуировано шесть человек.

"Ситуация очень не простая, очень сложная. Враг действительно пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера. В то же время пытается штурмовать в лобовую. Наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию Коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать Коксохим. И давит он туда очень мощно", – рассказал начальник ГВА.

Барабаш подтвердил, что оккупационные войска присутствуют в частном секторе и заходят на окраины Авдеевки.

"Да, к сожалению, есть такая [информация]. Но парни мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше…" — добавил он.

Кроме того, начальник городской военной администрации не считает, что "Авдеевка уже пала".

"Такого нет, однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они на месте, они знают, что это не так… До того, что "все пропало", еще далеко", – сказал он.

Напомним, в DeepState создали рейтинг самых результативных наступательных операций на территории Украины за 2023 год. Наступление ВС РФ на Бахмут заняло первое место.

Также аналитики подвели итоги боевых столкновений за январь 2024 года. Больше всего боев было зафиксировано 18 января, когда российские оккупанты атаковали Авдеевку.