"Авдіївка не впала": ЗСУ мужньо тримають оборону у важких боях, — глава МВА

За словами Віталія Барабаша, ворог справді намагається реалізувати свої плани з оточення міста і з флангів із півдня та півночі.

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Глава військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські збройні сили постійно проникають на околиці міста. Проте слід зазначити, що контроль над територією Авдіївки зберігається в українських збройних сил, і жителі продовжують активний опір окупації. Про ситуацію Барабаш висловився в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На ранок п'ятниці, 9 лютого, у населеному пункті проживало 935 осіб. Однак, за 8 лютого було проведено успішний евакуаційний захід, унаслідок якого з населеного пункту було евакуйовано шістьох осіб.

"Ситуація дуже не проста, дуже складна. Ворог дійсно намагається реалізувати свої плани з оточення міста і з флангів із півдня та півночі. Водночас намагається штурмувати в лобову. Наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти щодо відрізання Коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати Коксохім. І тисне він туди дуже потужно", — розповів начальник МВА.

Барабаш підтвердив, що окупаційні війська присутні в приватному секторі та заходять на околиці Авдіївки.

"Так, на жаль, є така [інформація]. Але хлопці мужньо стримують їх, відбивають. Сили ворога в рази більші..." — додав він.

Крім того, начальник міської військової адміністрації не вважає, що "Авдіївка вже впала".

"Такого немає, однозначно немає. Якщо так хтось заявляє, це насамперед неповага до захисників, які захищають це місто. Вони на місці, вони знають, що це не так... До того, що "все пропало", ще далеко", — сказав він.

Нагадаємо, у DeepState створили рейтинг найрезультативніших наступальних операцій на території України за 2023 рік. Наступ ЗС РФ на Бахмут посів перше місце.

Також аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.