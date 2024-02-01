"Апогеем стало 18 января": сколько боевых столкновений было на фронте за месяц (инфографика)

Меньше всего боев произошло в день, когда россияне праздновали Рождество — 7 января. В другие дни месяца, по подсчетам DeepState, в среднем происходило не менее 50 столкновений.

Related video

Мониторинговое сообщество DeepState опубликовало инфографику боевых столкновений за последний месяц. Аналитики взяли за основу данные Генерального штаба ВСУ. Об этом известно из поста в соцсетях сообщества от 1 февраля.

Аналитики отметили, что после Рождества в России (7 января) ВС РФ ожидаемо начали активные действия на многих направлениях.

"Апогеем стало 18 января", — отметили в сообществе.

Тогда российские оккупанты начали массированную атаку на город Авдеевка в Донецкой области. Враг атаковал с севера, востока и юга.

"Интересно, что после этого интенсивность резко упала", — отметили аналитики.

В DeepState объяснили, что российское войско ищет успеха "как не в одном месте, так в другом". Этим объясняется то, что приблизительное постоянство боев на всей передовой не падает ниже показателя в 50. Исключением стал лишь день, когда россияне праздновали Рождество, — 7 января произошло меньше всего боевых столкновений было за месяц.

"При этом происходят эпизодические усиления активизации боев, как, например, у Синьковки, Крохмального, Тернов, Дибровы, Ивановского, Новомихайловки, Георгиевки, Приютного, Урожайного, Роботино и Крынки", — добавили в мониторинговом сообществе.

Инфографика о боевых столкновениях за январь 2024 года Фото: DeepState

Напомним, в ГУР сообщили, что ночью на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили российский ракетный катер "Ивановец".

В Defence 24 выяснили, как в рядах ВС РФ оказываются иностранные наемники. Их вербуют, обещая зарплату в валюте.