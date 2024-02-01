"Ивановец" на дне": ГУР уничтожило российский ракетный катер (видео)

В рамках спецоперации морские дроны нанесли несколько ударов по российскому катеру из-за чего он дал крен на корпму и затонул.

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В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в официальном телеграм-канале.

В рамках новой спецоперации ГУР Минобороны удалось уничтожить российский большой ракетный катер "Ивановец" проекта 1241 "Молния". С помощью морских дронов было нанесено несколько ударов по кораблю, что привело к его полному уничтожению.

Отмечается, что "Ивановец" находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения несовместимые с дальнейшим движением. В ГУР заявили, что корабль дал крен на корму и затонул.

Поражение корпуса ракетного катера "Ивановец" Фото: скриншот

Стоимость "Ивановца" составляла составляет ориентировочно 60-70 млн долларов. Поисково-спасательная операция оккупантов, по предварительной информации, не увенчалась успехом.

Ракетный катер "Ивановец"

Большой ракетный катер построен по проекту 1241 "Молния". Корабли производились в СССР и России в период с 1979 по 1996 годы. На вооружении ВМФ РФ имеется около 18 таких катеров. "Ивановец" был построен в 1989 году.

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Стоит отметить, что в июле 2023 года именно катер "Ивановец" потопил противокорабельной крылатой ракетой украинский корвет "Тернополь" во время учений. По очертаниям корабль похож именно на украинский корабль, который был захвачен во время аннексии Крыма.

Ракетный катер "Ивановец"

Напомним, 27 октября в ВСУ объяснили, почему до сих пор не потопили Крымский мост.

19 января стало известно, что в Крыму затоплен российский корабль "Тарантул", который был захвачен у Украины в 2014 году.