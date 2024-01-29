РФ проигрывает битву за Черное море: Украина уничтожает Черноморский флот — The Economist

Украина отбрасывала оккупантов от собственного побережья в три этапа. Морские дроны, уничтожение "Москвы" и другие операции заставили РФ отойти от значительной части Черного моря.

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Экспорт из украинских портов почти достиг объемов, которые были до начала полномасштабной войны. Для Украины изменить ситуацию на море было стратегически рискованным, но крайне необходимым решением. Об этом сообщает The Economist.

До начала большой войны 60% украинского экспорта приходилось на экспорт морем в страны Африки, Ближнего Востока и других регионов, как и сотни лет назад. Решение РФ блокировать экономические пути было актом экономической войны. Украина тайно начала разрабатывать альтернативный маршрут. Путь был проложен на минимальной глубине, чтобы к торговым кораблям не подобралась российская субмарина, а также достаточно близко к побережью, чтобы быть под прикрытием береговой артиллерии.

Маршрут зернового коридора Фото: The Economist

Порты Одесса, Черноморск и Южный почти вернулись к довоенным объемам. Пограничники теперь обыскивают корабли на предмет наличия российских ДРГ, а также в Украине объединили различные службы под управлением морского командования. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, успеха удалось достичь в три этапа:

предотвращение высадки российского десанта;

установление буфера длиной 100 морских миль благодаря уничтожению ракетного крейсера "Москва";

вытеснение Черноморского флота РФ из северо-западной, центральной и даже юго-западной частей Черного моря.

Последнего этапа удалось достичь благодаря арсеналу морских беспилотников. Украина уничтожила минимум 22 корабля из 80, еще 13 повредила из состава ЧФ РФ. Самые боеспособные российские корабли теперь прячутся в порту Новороссийска. Теперь для торговых кораблей самым опасным считается время в доке, а во время транспортировки зерна по коридору угроз меньше. Полноценный результат работы зернового коридора может стать очевидным в 2025 году. В 2024 году ожидается рост дохода от экспорта на 3,3 млрд долларов.

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