В Севастополь прибыл БДК "Оленегорский горняк": в ВМС ответили, несет ли он угрозу (видео)

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, после полученных повреждений корабль утратил боевую готовность, а в оккупированный Крым его пригнали для ремонта.

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Российский большой десантный корабль, который 24 января пришвартовался в оккупированной Севастопольской бухте — это ранее подбитый Вооруженными силами Украины "Оленегорский горняк". Об этом в четверг, 25 января, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Плетенчук отметил, что информацию, которую вчера предоставили представители подпольной организации "Атеш" неточная — корабль стоит не в Графской, а в Севастопольской бухте.

Может ли БДК в Севастополе угрожать Украине

По словам спикера ВМС, после полученных повреждений корабль утратил боевую готовность.

"Это уже известный нам всем 775 проекта большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который, конечно, сейчас немного "не БГ" [не боеготовый], как у нас говорят в ВСУ. После полученных в прошлом сезоне повреждений он пребывает в ремонте", — рассказал Плетенчук.

По его мнению, именно с целью ремонта корабль пригнали из порта в Новороссийске.

"Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит", — резюмировал Плетечнук.

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В Севастополь прибыл большой десантный корабль ВМС РФ

О прибытии БДК в Севастополь агенты "Атеш" сообщали днем ранее, 24 января. Представители подполья указали, что после входа в гавань корабль был развернут и скрыт под маскировкой.

Российский большой десантный корабль в Севастополе Фото: Атеш

"Примечательно, что Силы обороны Украины уже имели опыт с уничтожением данного типажа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46) 26 декабря 2023 года", — напомнили тогда представители подполья.

Уничтожение и повреждение больших десантных кораблей РФ

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Подтверждено поражение корабля "Новочеркасск" из состава Черноморского флота России тактической авиацией Воздушных силам ВСУ.

Напомним, о повреждении корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки морских дронов в акватории Новороссийского порта 4 августа сообщил российский блогер Владислав Поздняков. Он проинформировал, что затопило один из отсеков БДК. В Минобороны РФ отрицали повреждения в результате атаки.

Также отметим, что 7 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что подбитый "Оленегорский горняк" не вернется в Северный флот РФ. По его словам, россияне перебросили корабль в акваторию Черного моря для проведения десантных операций на захваченных территориях.