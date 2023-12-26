Колоссальная работа: Игнат рассказал, как именно ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Крыму

Представитель Воздушных сил опроверг заявление российского командования о якобы уничтожении двух украинских Су-24 во время атаки на десантный корабль в Крыму.

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В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, что в результате привело к повреждению еще одного корабля Черноморского флота РФ ВДК "Новочеркасск". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, Игнат подтвердил этот факт и рассказал детали уничтожения.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" был уничтожен в Крыму в результате удара пилотов тактической авиации ВС.

"Уничтожен этот корабль, пилоты тактической авиации Воздушных сил нанесли удар", — сказал он.

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По словам Игната, спланирована операция и Вооруженными силами, и другими силовыми структурами. Произошло это в городе Феодосия, где посреди ночи крымчане могли услышать громкие взрывы. Незадолго до этого российские СМИ начали писать о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту пришлось перекрыть.

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"Уничтожен корабль, вероятно, с мощным боекомплектом, какой именно он был — может объявят позже. Но работа сделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер "Москва"", — сказал Игнат.

По его словам, для поражения такого корабля запускают не одну ракету. Речь идет о крылатых Storm Shadow и SCALP.

Атака по ВДК "Новочеркасск" в Крыму: последствия

В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск" в Феодосии. По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, погиб один человек и еще двое получили ранения . Также в Минобороны РФ заявили якобы об уничтожении двух самолетов ВСУ.

Напомним, 25 декабря у Владимира Зеленского рассказали, как ВСУ частично вытеснили ВС РФ из Черного моря. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина продолжает эффективное сопротивление. Военные удерживают линию фронта и контратакуют на разных направлениях.