"Самое настоящее чудо": у Зеленского рассказали, как ВСУ частично вытеснили ВС РФ из Черного моря

Украина продолжает эффективное сопротивление. Военные удерживают линию фронта и контратакуют на разных направлениях, рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина показала, что временно оккупированный полуостров Крым уязвим, поэтому он будет освобожден от врага. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Чудес не бывает. И чудеса обязательно случаются. Мир всегда был полон парадоксов. Так вот, именно сегодня, в наше второе "военное" Рождество, надо признать этот парадокс", — сказал Михаил Подоляк.

По его словам, чуда еще не произошло, и оккупанты не осознали свою "отвратительность и кровавость", поэтому продолжают атаковать, запускать ракеты по гражданским, наращивать военные производства, гнать "детей-мясников в мясные штурмы", финансировать терроризм и провоцировать нестабильность в различных регионах. Подоляк убежден, что пока Россия не проиграет, крови, сломанных судеб, уничтоженного международного права и катастроф будет много.

Однако с другой стороны, считает он, "самое настоящее чудо" уже произошло. Украина выстояла и продолжает эффективное сопротивление.

"Частично вытеснила РФ из акватории Черного моря, показала, что Крым уязвим, поэтому будет наверняка освобожден. Продолжает стабильно удерживать линию фронта и контратакует на разных направлениях", — пояснил Подоляк.

Также Украина, по его мнению, имеет постоянную поддержку международной коалиции, перестраивает Вооруженные силы и ищет технологические решения, которые позволят окончательно "обнулить военный и агрессивный потенциал России".

"Именно так и будет в финале. Просто верьте в рождественские чудеса и делайте все необходимое для их... реализации..." — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым будет легче освободить от оккупантов, чем Донбасс. По его словам, прежде всего речь идет о ментальном возвращении людей.

20 декабря в росСМИ сообщили об атаке Центра космической связи Воздушно-космических сил РФ во временно оккупированном Крыму. По данным россиян, объект якобы был атакован ракетами Storm Shadow.