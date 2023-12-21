Bild перекрутила слова министра Умерова о дате освобождения Крыма, — представитель Минобороны

Журналист в разговоре с ним, как сообщили в пресс-службе Минобороны, задавал этот вопрос несколько раз, но министр избежал каких-либо точных прогнозов с датами.

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Слова министра обороны Украины Рустема Умерова в разговоре с представителями немецкого издания Bild относительно сроков освобождения временно оккупированного Крыма украинскими военными перекрутили. Об этом в комментарии hromadske заявил Илларион Павлюк, представитель Минобороны, который присутствовал на интервью.

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В сообщении издание указало, что полуостров, который сейчас контролируют российские войска, могут в следующем году. Журналисты отметили, что Умеров якобы выразил уверенность "в этом на сто процентов".

Илларион Павлюк опроверг информацию о таких сроках.

"Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель", — отметил он.

Представитель министра обороны Украины добавил, что Умеров не утверждал об освобождении полуострова именно в 2024 году. Журналист в разговоре с ним, как сообщили в пресс-службе Минобороны, задавал этот вопрос несколько раз, но министр избежал каких-либо точных прогнозов с датами.

Заявление Умерова о Крыме

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild, как сообщалось 12 декабря, якобы отметил, что Украина сможет вернуться в Крым в 2024 году. Победить без западного оружия будет трудно, но вполне возможно при поддержке партнеров.

В сообщении говорилось о том, что США продолжат поддерживать Украину, поскольку видят, что войну ведут "силы зла", заявил министр Умеров. Политик уверен, что страна восстановит границы 1991 года. Чиновник отметил, что ВСУ будет трудно вести боевые действия в будущем 2024 году, если они не будут иметь систем РЭБ, дронов, снарядов, артиллерии.

Напомним, 21 декабря в Генштабе РФ показали "план контрнаступления ВСУ". Как известно, Генштаб Вооруженных сил Украины планы операций во время контрнаступления в 2023 году не раскрывал и не комментировал.