Bild перекрутила слова міністра Умєрова щодо дати звільнення Криму, – речник Міноборони

Журналіст у розмові з ним, як повідомили у пресслужбі Міноборони, ставив це запитання кілька разів, але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів із датами.

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Слова міністра оборони України Рустема Умєрова в розмові з представниками німецького видання Bild стосовно термінів звільнення тимчасово окупованого Криму українськими військовими перекрутили. Про це в коментарі hromadske заявив Ілларіон Павлюк, речник Міноборони, який був присутній на інтерв'ю.

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У повідомленні видання вказало, що півострів, який нині контролюють російські війська, можуть наступного року. Журналісти наголосили на тому, що Умєров нібито висловив впевненість "у цьому на сто відсотків".

Ілларіон Павлюк спростував інформацію щодо таких термінів.

"Крим буде звільнено — 100%. Це наша стратегічна мета", – зазначив він.

Речник міністра оборони України додав, що Умєров не стверджував щодо звільнення півострова саме у 2024 році. Журналіст у розмові з ним, як повідомили у пресслужбі Міноборони, ставив це запитання кілька разів, але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів із датами.

Заява Умєрова про Крим

Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю німецькому виданню Bild, як повідомлялося 12 грудня, нібито зазначив, що Україна зможе повернутись до Криму у 2024 році. Перемогти без західної зброї буде важко, але цілком можливо за підтримки партнерів.

У повідомленні йшлося про те, що США й надалі підтримувати Україну, оскільки бачать, що війну ведуть "сили зла", заявив міністр Умєров. Політик впевнений, що країна відновить кордони 1991 року. Посадовець зауважив, що ЗСУ буде важко вести бойові дії у майбутньому 2024 році, якщо вони не матимуть систем РЕБ, дронів, снарядів, артилерії.

Нагадаємо, 21 грудня у Генштабі РФ показали "план контрнаступу ЗСУ". Як відомо, Генштаб Збройних сил України плани операцій під час контрнаступу у 2023 році не розкривав і не коментував.