"Влада" перекрила Кримський міст: в окупованій Керчі пролунало 4 вибухи (фото)

За даними місцевих медіа, у районі Індустріального шосе на півострові почав підійматися дим. Спочатку вибухiв було 2, а за кілька хвилин жителі почули ще 2.

Related video

На території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунало кілька вибухів. Місцева влада перекрила міст через Керченську затоку. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" 21 грудня.

Загалом, за даними місцевих медіа, у Керчі пролунало щонайменше чотири потужні вибухи. Фіксувалися вони з невеликою перервою о 14:10 і 14:12.

Після цього надійшло повідомлення про те, що Кримський міст було перекрито, а мережею поширюються кадри із задимленням.

На території окупованого Криму пролунало кілька вибухів Фото: Telegram На території окупованого Криму пролунало кілька вибухів Фото: Telegram

"У Керчі пролунало 4 вибухи, Кримський міст перекрито, а в районі Індустріального шосе здіймається дим", — ідеться в повідомленні місцевих медіа.

Чи є постраждалі або руйнування внаслідок удару — поки що невідомо. На момент публікації матеріалу місцева "влада" ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Атаки на Крим: що відомо

Останні кілька днів на території Кримського півострова неспокійно. 20 грудня почали з'являтися повідомлення про те, що на території Криму було пошкоджено Центр космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії. Загалом атаки було дві і попередньо для обстрілу використовувалися ракети Storm Shadow. У Повітряних силах України підтвердили той факт, що противник міг зазнати втрат на захоплених землях.

19 грудня повідомлялося, що під Севастополем відшукали уламки БПЛА, який міг не долетіти до фортифікацій ЗС РФ. Безпілотник невідомого походження винесло на берег неподалік від аеродрому "Бельбек" і берегових укріплень ЗС РФ, про що писали місцеві медіа.

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умеров поділився планами України на наступний рік і туди увійшов Кримський півострів. Він упевнений, що Києву вдасться відновити кордони 1991 року, а підтримка західних союзників не скоротиться.