Демілітаризація Криму: у ГУР прокоментували удар по нафтобазі у Феодосії (відео)

За словами Андрія Юсова, не завжди доцільно розповідати деталі проведення операцій, однак він додав, що на сьогодні у Криму для окупантів практично немає безпечних місць.

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В українській розвідці назвали удар по "Морському нафтовому терміналі" в тимчасово окупованій Феодосії продовженням планової роботи з демілітаризації Криму від російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Юсов не розкрив деталей атаки, проте сказав, що детальна інформація щодо вибухів у Феодосії буде згодом.

На запитання журналістки про те, чи причетна до вибухів українська сторона, представник розвідки заявив, що не завжди доцільно розголошувати подробиці проведення операцій.

Також Андрій Юсов додав, що на сьогодні на українському півострові для окупантів практично немає безпечних місць.

Вибухи у Криму: що відомо

Про вибухи на тимчасово окупованому півострові стало відомо з російських Telegam-каналів. Окупанти писали про серію вибухів у Феодосії, Керчі та Сімферополі. Також було перекрито рух по Кримському мосту.

Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО. Невдовзі інформацію про вибухи підтвердили у Міністерстві оборони РФ. Вони заявили про атаку понад 30 українських безпілотників.

У російському відомстві зазначили, що 22 безпілотники знищили черговими засобами ППО, а решту — перехопили над територією Криму та акваторією Азовського моря.

Невдовзі російські ЗМІ повідомили про атаку на нафтобазу у Феодосії. Зазначалося, що декілька безпілотників летіли до "Морського нафтового терміналу", але були збиті. Уламки одного з безпілотників начебто впали на територію нафтобази, інший безпілотник впав недалеко від резервуара.

Тим часом, посилаючись на власні джерела, ЗМІ повідомляють, що нафтобазу у Феодосії атакували безпілотники української служби безпеки. Зокрема, атака була успішною та на об’єкті спалахнула пожежа. Загалом на території "Морського нафтового термінала" є приблизно 30 резервуарів пального.

Втім, також журналісти опублікували супутникові знімки та зазначили, що видимих масштабних пошкоджень на терміналі немає.

Нагадаємо, 5 грудня журналісти писали, що СБУ уразила низку російських об’єктів на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема, українські безпілотники знищили ЛС "Небо-М", стоянку гелікоптерів, РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Також раніше, 30 листопада, місцеві Telegram-канали Криму повідомляли про вибухи у Джанкойському районі неподалік аеродрому.