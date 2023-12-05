У Криму прогриміли вибухи: у Міноборони РФ заявили про атаку понад 30 БПЛА (фото, відео)

За даними місцевих пабліків, вибухи чули жителі Керчі, Феодосії, Сімферополя і Старого Криму. У Керчі частково зникло світло, зокрема в районі Кримського мосту.

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У ніч на 5 грудня на території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміли вибухи. Про це пише російське медіа Mash.

Повідомляється, що серія вибухів пролунала над Керчю. Окупанти тимчасово перекрили Кримський міст.

Telegram-канал SHOT пише, що місцеві жителі чули щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцевого і селища Войкове в Криму.

Вибухи в Керчі

Telegram-канал "Кримський вітер" підтвердив інформацію про вибухи в Керчі, а також повідомив про вибухи у Феодосії, Сімферополі та Старому Криму. За даними авторів каналу, у Керчі частково зникло світло, зокрема в районі Кримського мосту.

На Кримському мосту зникло світло Фото: Соцмережi

Підписники каналу також заявили про стрілянину із ЗПРК "Панцир-С1", який встановлений на нафтобазі у Феодосії, і роботу ППО з гори Мітрідат у Керчі.

Вибухи в Старому Криму

Що кажуть у Міноборони РФ

Пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації повідомила, що в окупованому Криму засобами протиповітряної оборони нібито вдалося відбити атаку понад 30 "українських безпілотників".

У відомстві заявили, що 22 БПЛА було знищено черговими засобами ППО, а 13 — перехоплено над акваторією Азовського моря і територією Криму.

Нагадаємо, 30 листопада в тимчасово окупованому Джанкої та в Джанкойському районі пролунали вибухи. Це сталося недалеко від місцевого військового аеродрому.

Раніше, 29 листопада, пресслужба Сил оборони півдня України повідомила, що через негоду на території окупованого Криму впав іранський безпілотник Shahed-136, яким армія Росії намагалася атакувати українців.