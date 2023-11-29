"Погода грає проти окупантів": у Криму впав дрон-камікадзе Shahed-136 (відео)

Безпілотник запустили в бік південних областей України під час шторму, але він звалився на одній із сухопутних переправ.

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Через негоду на території окупованого Криму впав іранський безпілотник Shahed-136, яким армія Росії намагалася атакувати українців. Про це в Telegram повідомила пресслужба Сил оборони півдня України, опублікувавши відеозапис із місця події.

У Криму розігрався сильний шторм, з яким, імовірно, дрон-камікадзе не зміг впоратися. Безпілотник приземлився на березі моря практично неушкодженим, де його серед висохлої трави знайшов місцевий житель, який зняв апарат на камеру. За словами чоловіка, апарат упав на пляжі біля однієї з переправ на окупованому півострові.

"Навіть негода нам підіграє... проти окупантів. Через шторм в окупованому Криму впав ударний БпЛА типу "Shahed-131/136", який росіяни запускали по підконтрольному Україні півдню країни. Відправлене зло повернулося до лиходіїв", — прокоментували Сили оборони півдня України.

Судячи з розміру, йдеться про Shahed-136, автор ролика звернув увагу, що апарат набагато більший за нього самого. На цю модель також вказує напис "Герань-2" на елементі крила.

У жовтні з'явився докладний звіт українських фахівців про будову і технічні характеристики Shahed-136. Це безпілотник із дельтоподібним крилом, рідиннопаливним двигуном, корпусом із багатошарових композиційних матеріалів і боєголовкою. Він летить за заданим оператором маршрутом, керуючись супутниковою навігацією GPS, а якщо сигнал зникає — то летить за менш точною інерціальною системою, що використовує компаси, гіроскопи та інші датчики.

Технічні характеристики Shahed-136:

довжина — 3,5 м;

розмах крил — 2,5 м;

максимальна швидкість — 185 км/год;

дальність польоту — 2500 км;

вага — 200 кг;

вибухівка — до 50 кг.

27 листопада спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ не зможуть запускати Shahed через погоду. Холод, сніг, погана видимість заважають окупантам здійснювати точні атаки, а сильний вітер просто здуває дрони. Нельотна погода впливає і на ракети, хоча й слабкіше.