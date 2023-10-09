Україна може краще, але є нюанси: що показав детальний аналіз захоплених дронів Shahed

У дронах Shahed іранського та російського виробництва немає ніяких особливих деталей або елементів, які не можуть отримати українські інженери.

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Як пише The Guardian, у серпні уряд України представив країнам G7 докладний звіт про іранські дрони-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, які Росія застосовує для своїх ударів. Фокус вивчив цей документ і з'ясував у експертів, чим "Шахеди" такі особливі і чи можуть українці випускати подібну зброю для відповіді окупантам.

З чого роблять дрони-вбивці Shahed

Згідно з документом, збиті зразки БПЛА Shahed-136/131 вивчили фахівці Центрального науково-дослідного інституту озброєння і військової техніки ЗСУ. Вони виділили важливі електронні компоненти, які іранцям або росіянам складно замінити аналогами. Головна проблема для України та її союзників полягає в тому, що більшість таких деталей відносяться до цивільного класу, тому їх можна знайти у вільному доступі та купити на торговельних майданчиках, таких як AliExpress або Alibaba, які не відслідковують кінцевих одержувачів.

Найважливіші компоненти Shahed:

інтелектуальний модуль SX-5 S2737E 01 R77705PY 1950 N TWN 5-го покоління, виробництва Hemisphere GNSS, країни-виробники — США і Тайвань;

мікропроцесор MCIMX6L2EVN10AC XAA2138 TA1W RLAAXN виробництва NXP USA Inc., виробляється у США і Тайвані, доступний на Alibaba;

антенна решітка 11-0020-8, виробництва Tallysman, країна-виробник — Канада;

16-бітний аналого-цифровий перетворювач (АЦП) 7689 BCPZ #1727 8025, виробництва Analog Devices, країна-виробник США — доступний на Aliexpress;

32-бітний процесор STM32F405RGT6 78629 VQ PHL 7B 204, виробництво STMicroelectronics, країни-виробники — Швейцарія та Філіппіни, доступний на AliExpress;

програмована вентильна матриця KINTEX-7 XC7K160T FFG676ABX2029 DD6179075A, виробництва Xilinx, країни-виробники — США і Тайвань, доступна на Aliexpress;

сервопривід Monster Torque HS-M7990TH, виробництво HiTec, виробляється у США, доступний на Aliexpress;

чип GPS трекера M8030-KT B3000A 07078768 2109A3, виробництво U-BLOX, виробник — Швейцарія, доступний на Aliexpress.

Як вважають автори документа, БПЛА хоч і прості у виготовленні, але їхні електронні компоненти вирізняються високою якістю і мають запас характеристик для майбутніх модернізацій. Наприклад, на них можна поставити потужну процесорну систему, здатну обробляти сигнали в разі використання дронів у режимі рою, або підключити антени, можливо для контролю після запуску.

Більшість електронних компонентів двох моделей БПЛА уніфіковані, проте "Shahed-131", який, імовірно, був спроєктований і виготовлений після 136-го, має захист від перешкод радіосигналу GPS засобами РЕБ і примітивну інерціальну систему навігації, що дає змогу підтримувати приблизний курс і висоту за відсутності супутникового сигналу.

БПЛА хоч і прості у виготовленні, але їхні електронні компоненти вирізняються високою якістю

Список електронних компонентів, знайдених у дронах Shahed-131

Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131 Список електронних компонентів Shahed-131

Список електронних компонентів, знайдених у дронах Shahed-136

Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136 Список електронних компонентів Shahed-136

Іранці створили більшу частину своїх БПЛА, використовуючи метод "реверс-інжинірингу", тобто, копіюючи технології іноземних моделей, що потрапили до них у руки. Однак у випадку з моделями Shahed-136/131, схоже, вкрадено тільки деякі компоненти, наприклад, двигун.

Двоциліндровий карбюраторний двигун МД-550 з характерним звуком роботи (через нього дрони Shahed в Україні називають "мопедами"), який виготовляють для Shahed-136 на потужностях іранської компанії "Мадо" (Oje Parvaz Mado Nafar), це копія німецького авіаційного двигуна Limbach Flugmotoren L-550. Іран незаконно придбав німецький двигун ще 2006 року, а три роки потому Юсеф Абуталебі, інженер майбутньої компанії Mado, заявив про "створення" власного.

Деякий час Мадо намагався приховати свою причетність до виробництва БПЛА; на ранніх зразках, які використовували в Україні восени минулого року, оригінальне маркування на двигуні та його вузлах було стерте. Однак останні зразки, збиті цієї весни, мали маркування Mado, наприклад, на гондолах двигунів.

Двигун MDR-200 всередині Shahed-131 також є іранською копією британського авіаційного двигуна AR 731 Wankel.

Схема пристрою дрона Shahed-136 Фото: The Guardian

Під час дослідження фрагментів збитого в Україні БПЛА Shahed-131 було встановлено, що корпус БПЛА виготовлено з багатошарових композиційних матеріалів. Різні площини корпусу мають різну кількість (від 5 до 7), шарів різного складу. Серед них:

полімери;

полімери, армовані штучною тканиною;

шари з комірчастою пористою структурою;

алюмінієві сплави (для металевих кутових вставок).

Дослідники виявили в трофейних "Шахедах" тільки два компоненти російського виробництва.

Перший — це блок управління, зроблений ТОВ "Западприбор" — російським підприємством, що збирає електроніку за державними оборонними замовленнями. Компанія, крім іншого, спеціалізується на виробництві електронних компонентів для автоматизованих систем управління артилерією, що використовуються підрозділами Збройних Сил Росії, які беруть участь у бойових діях проти України.

Другий компонент — це контактор імпульсний (реле) ТКД501ДОД виробництва АТ "Чебоксарський електромеханічний завод".

Реле, знайдене в Shahed-136

Крім перерахованих вище компонентів, знайдених у Shahed, безпілотники можуть містити:

китайські свічки запалювання Rcexl.

підшипники європейського виробництва (виробник на даний момент невідомий);

дроти високовольтні NGK з Японії.

а також деталі та роз'єми, зазначені тут.

Відомо, що Росія, Іран і Китай співпрацюють у цьому проєкті. Цього року в економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) відкрилося представництво Шанхайської організації партнерства, заснованої Китаєм. Це партнерство не тільки дасть Росії можливість виробляти БПЛА всередині країни, а й дасть Ірану доступ до раніше закритих технологій, які дадуть йому змогу поліпшити характеристики дронів. Уже відомо про "російську модернізацію" іранських БПЛА і встановлення на них деяких російських компонентів. Наприклад, БПЛА, які використовуються в Україні, пройшли модернізацію приймача "Глобальної навігаційної супутникової системи" (Global Navigation Satellite System або GNSS) — тепер вона може працювати в повітряному просторі, де використання супутникової навігації заборонено. До GNSS належать американська GPS, європейська Galileo, китайська BeiDou і російська ГЛОНАСС.

Також відомо, що Росія разом з Іраном уже працюють над новим двигуном для Shahed-136, який має забезпечити кращу швидкість і дальність польоту. Російський завод у Татарстані випускатиме вже оновлені моделі БПЛА.

Як змінилися дрони Shahed

У липні 2023 року в Україні виявили уламки БПЛА типу Shahed, який відрізнявся від попередніх. Якщо раніше росіяни застосовували дрони-камікадзе з цільними корпусами, то нова версія складається з кількох елементів, з'єднаних між собою. Маркування серійного номера також інше.

У попередніх БПЛА корпус було виготовлено з матеріалу, наповненого друкованими "стільниками", що забезпечувало міцність конструкції. Корпус нової версії БПЛА наповнений матеріалом, схожим на пінополіуретан.

У БПЛА, що використовувалися раніше, акумулятор знаходився в окремому блоці і складався зі звичайних "пальчикових" акумуляторів типу 18650 Li-Ion. У новій версії виявлено свинцевий акумулятор.

Бойова частина нової версії позначена кирилицею, тоді як боєголовки і детонатори попередніх БПЛА були відзначені латиницею.

Бойова частина Shahed-136, виробленого в Росії Фото: Defence Express

З огляду на конструктивні зміни в компонуванні БПЛА, наявність примітивніших рішень під час виробництва цього озброєння, а також використання комплектуючих очевидного походження з РФ, експерти припускають, що Росія налагодила щонайменше часткове виробництво цих безпілотників на своїй території, використовуючи не всі технології, надані Іраном.

Складнощі поставок і виробництва Shahed

Згідно з дослідженням українських експертів, регулярні поставки БПЛА Shahed 136/131 з Ірану в Росію здійснюються через Каспійське море. З Тегерана дрони доставляють в іранський порт Амірабад, звідки морським транспортом відправляють у Махачкалу (Дагестан, Росія). Потім безпілотники і пускові установки вирушають повітрям і суходолом на стартові майданчики поблизу кордонів України — Сещу на півночі, у Брянській області, і Приморсько-Ахтарськ на півдні, у Краснодарському краї.

"Каспійське море є ідеальним маршрутом для нелегальних поставок іранської зброї в Росію через його оточення дружніми країнами", — наголошується в документі.

Маршрути доставки Shahed в Росію для запуску по Україні Фото: Рада національної безпеки США

БПЛА, найімовірніше, перевозитимуть без бойової частини, яку, ймовірно, планують виробляти в Росії. Крім того, на БПЛА в Росії також можна встановити навісне обладнання та електроніку. Бойову частину заправляють і споряджають безпосередньо перед стартом.

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За наявною інформацією, Іран має у своєму розпорядженні достатнє виробництво полімерів, вуглецевих волокон та інших матеріалів, зокрема тих, що використовуються в авіаційній промисловості. Крім внутрішнього споживання, Іран експортує алюміній і полімери. У Росії близько 20 компаній можуть бути причетні до виробництва корпусів і постачання сировини для них. Наразі компанії, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням БПЛА "Шахед" у Росію, перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, але не всіх.

Устаткування для виробництва Shahed у Росії, за інформацією, оприлюдненою представником Білого Дому Джоном Кірбі, також доставляють Каспійським морем. Поставки можуть здійснюватися з Ірану в російський порт Астрахань, а потім доставлятися в окрему економічну зону "Алабуга" залізницею. Порт Астрахань пристосований для перевалки сипучих вантажів і має все необхідне для транспортування отриманого вантажу залізничним транспортом. Термінали порту Астрахань обслуговуються залізничною станцією Трусово-Приволзька залізниця, гілка якої пов'язана з портом, а він, своєю чергою, сполучений із причалами. Крім того, за наявною інформацією, для постачання можуть бути використані транспортні літаки Міноборони Росії та іранської авіакомпанії Pouya Air (входить до складу КВІР).

ОЕЗ Алабуга в Росії на карті Фото: Скриншот

Також відомо про плани Росії налагодити виробництво іранських БПЛА в Білорусі на потужностях Гомельського радіозаводу (перебуває під санкціями України). Складання окремих елементів планується проводити на потужностях Пружанського заводу радіодеталей у Борисові та Білоруської оптико-механічної асоціації, яка перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії та Японії. Щоб приховати іранське походження комплектуючих, планується задекларувати поставки з інших країн: кузов — з Туркменістану, начинка — Пакистан, двигуни — ВАТ "Завод імені В.А. Дегтярьова", Росія (під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України).

Гомельський радіозавод у Білорусі на карті Фото: Скриншот

Україна може робити Shahed, але вони їй не потрібні

Як розповів Фокусу співзасновник міжнародної компанії DroneUA Валерій Яковенко, він вивчив документ і не побачив у ньому жодного несподіваного пристрою або приладу, натомість звернув увагу на дуже детальний аналіз логістичних шляхів і юридичних осіб, які можуть бути задіяні в поставках або виробництві.

"Побачив компанії, які хотілося б перевірити, і зрозумів, що їх уже перевірили", — зазначив підприємець.

Валерій Яковенко вважає, що Україні не потрібно відтворювати Shahed, оскільки вони не допоможуть досягти цілей, які країна ставить перед собою в боротьбі з Росією. Shahed — це дуже специфічна зброя, яка насправді не є точною і не здатна пошкодити українську військову інфраструктуру ні шляхом влучання у військові об'єкти на лінії зіткнення, ні шляхом зриву систем постачання або виробництва комплектуючих чи озброєння, які зараз нарощує Україна.

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"Shahed створені з терористичною метою, це обладнання є ризиковим щодо цивільних об'єктів, воно справді може як завдати дуже високої шкоди як людському життю і здоров'ю, так і підвищити рівень занепокоєння населення. Тобто, це тероризм, бажання загнати українське населення в паніку, в страх, і як наслідок — досягти своїх цілей терористичним шляхом, посіяти невпевненість. Якщо порівнювати, мені здається, що в України такої мети немає, ніколи не було і не буде. Коли ми говоримо про використання технологій безпеки, то вони мають виключно мілітарний характер, і нам потрібно більш креативно підходити до створення обладнання саме проти військових цілей, — наголосив Валерій Яковенко. — Але на кого нам рівнятися? На терористів?".

У суспільстві є досить популярна думка, що українцям потрібна зброя, аби гідно відповісти росіянам на масові удари Shahed по житлових будинках і цивільних об'єктах, однак Валерій Яковенко сумнівається, що Україна братиме приклад з окупантів, збираючи і застосовуючи аналогічні безпілотники, адже це "несистемно і нелогічно". Він підкреслює, що Україна вже здобула першість у застосуванні БПЛА, адже, за даними аналітичних агентств, вона більш ніж утричі ефективніше за РФ використовує безпілотники як для ведення розвідки, так і для ураження техніки на полі бою. Тому потрібно інвестувати якомога більше ресурсів у створення своїх дронів, щоб зберігати і збільшувати відрив від противника.

"Україна використовує свої технології більш масово, тобто в більшій кількості. Те, що безпілотники не спрямовані на будь-які публічні історії і не літають так, щоб їх можна було зняти на телефони і потім поширити в інтернеті, означає, що вони використовуються тільки там, де це потрібно, а не там, де це може налякати цивільне населення. Використання таких технологій українцями набагато масовіше, ніж ми можемо собі зараз уявити. І це потрібно розуміти, щоб не піднімати зраду як національний вид спорту", — додав представник DroneUA.

Іранські дрони Shahed-136 оцінюються приблизно в $20-40 тисяч. За словами Валерія Яковенка, така вартість актуальна не тільки для цієї моделі — угоди з постачання військового та навколовоєнного обладнання за минулі 4-5 років вказують, що країни Близького Сходу, Середньої та Східної Азії закуповували дрони приблизно за такою ж вартістю. $20 000 є певною ринковою ставкою — стільки коштує такий БПЛА без урахування логістики, але за умови локалізованого виробництва в кількості від 500 одиниць. Щоб його запустити, можна купити обладнання у відомих світових виробників, воно продаватиметься вже як конвеєрна лінія.

Експерт додав, що п'ять років для дронів — надзвичайно довгий термін, за цей час встигають з'явитися нові технології, які раніше не існували. Наприклад, за останні роки супутниковий зв'язок досяг нових висот, і ті технології, які ми бачили винятково у військових дронах дальньої дії виробництва США, доступні для комерційних користувачів без обмежень щодо використання. Вона може збільшити вартість обладнання вдвічі (до $50 000) і доступна не всім країнам, але якість зв'язку буде незрівнянно кращою.

"З того, що проаналізував, я не побачив жодних перешкод для використання українцями таких технологій. Хочу зауважити, що в України є доступ навіть до більш сучасного обладнання, якщо говорити про потенціал для виробництва власного озброєння і технологічних ліній. На відміну від Росії, Україні не потрібно використовувати обхідні шляхи, нам готові допомагати напряму. Немає жодних світових обмежень для виготовлення озброєння, аналогічного Shahed", — підсумував експерт.

Свою думку Фокусу також висловив офіцер ЗСУ, військовий аеророзвідник Юрій Касьянов:

"Нічого особливого в "Шахедах" немає. Україна все може, і навіть робить дрони не гірші за російські. Але їх мало через неефективне керівництво".

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