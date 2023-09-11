РФ серйозно удосконалила "шахеди", якими атакує Україну: що вдалося виявити (фото)

Новий антишумовий пристрій, який знайшли серед уламків ударного дрона, виготовляють у Росії.

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Серед уламків "Шахеда", який днями атакував Київ, вперше від початку широкомасштабного вторгнення виявили серйозну зміну – російську антену. Про це повідомляє "Військовий кур'єр".

Виробники ударного дрона замінили супутникову CRPA антену іранського виробництва на CRPA антену "Комета-М" у спеціальній коробці.

"Цей антишумовий пристрій виготовляють в Росії, використовуючи російські компоненти. Це може свідчити про те, запаси іранських дронів закінчуються й окупанти почали застосовувати "Шахеди" виготовлені в Росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська антена "Комета-М" більш стійка до українських систем РЕБ, ніж антени іранських дронів-камікадзе.

Також в телеграм-каналі "Кордон 91" повідомляють, що в "шахедах" присутні китайські двигуни".

"Нам відомо, що виробник — BMP. Він навішує на двигуни маркування "зроблено в Ірландії". Відповідно, потрібно говорити напряму з Китаєм щодо карбюраторних двигунів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія почала самостійно збирати "Шахеди" і вдосконалює крилаті ракети. За даними ГУР, росіяни запланували у 2 півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2", використовуючи запчастини як російського, так і іноземного виробництва.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни Україна налагодила виробництво ракет, дронів та артилерійських засобів натівського зразка.