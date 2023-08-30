Нічна атака на Київ і область: є загиблі та поранені, ЗС РФ влучили в кладовище (фото)

За словами начальника обласної поліції Андрія Нєбитова, у Київській області пошкоджено вісім будівель, троє людей постраждали. А на місцевому кладовищі гасили пожежу.

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30 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних дронів і ракет. Унаслідок ворожого обстрілу та падіння уламків у Києві загинуло двоє людей, а в області постраждали приватні будинки та навіть цвинтар. Про це 30 серпня повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Падіння уламків російської ракети виявили й на території місцевого кладовища, де сталося загоряння, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС", — розповів Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов/Telegram Фото: Андрій Нєбитов/Telegram Фото: Андрій Нєбитов/Telegram

У ще одному населеному пункті Київської області внаслідок атаки ударних БПЛА пошкоджено двоповерхову будівлю. Рятувальники наразі локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Нєбитов закликав громадян серйозно поставитися до сигналів повітряної тривоги і вчасно йти в укриття, щоб забезпечити свою безпеку і зберегти життя.

Пізніше Нєбитов повідомив, що понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків в одному з районів Київської області. Через загоряння будинку після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні поранення також дістали 43-річний і 49-річний чоловіки одного з домоволодінь.

"Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби і ще в одному з районів Київщини. Пошкоджено покрівлю, вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати", — додав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Обстріл Києва 30 серпня

Як уже повідомлялося, у Києві уламки повітряних цілей упали в Дарницькому та Шевченківському районах.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загинули двоє охоронців підприємства — чоловіки 26-и та 36-и років.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, ще двоє людей дістали поранення, серед них — 24-річна дівчина, яка дістала поранення осколками скла.

Рятувальники працюють на місцях падіння уламків у Дарницькому районі та в чотирьох локаціях у Шевченківському районі столиці.

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