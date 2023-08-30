Ночная атака на Киев и область: есть погибшие и раненые, ВС РФ попали в кладбище (фото)

По словам начальника областной полиции Андрея Небытова, в Киевской области повреждено восемь зданий, три человека пострадали. А на местном кладбище тушили пожар.

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30 августа Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с применением ударных дронов и ракет. В результате вражеского обстрела и падения обломков в Киеве погибли два человека, а в области пострадали частные дома и даже кладбище. Об этом 30 августа сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"В одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС", — рассказал Небытов.

Фото: Андрей Небытов/Telegram Фото: Андрей Небытов/Telegram Фото: Андрей Небытов/Telegram

В еще одном населенном пункте Киевской области в результате атаки ударных БПЛА повреждено двухэтажное здание. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Небытов призвал граждан серьезно отнестись к сигналам воздушной тревоги и своевременно уходить в укрытия, чтобы обеспечить свою безопасность и сохранить жизни.

Позже Небытов сообщил, что более 6 частных домов повреждены в результате падения обломков в одном из районов Киевской области. Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные ранения также получили 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений.

"Из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы и еще в одном из районов Киевщины. Повреждена кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать", — добавил Небытов.

Фото: Андрей Небытов/Telegram

Обстрел Киева 30 августа

Как уже сообщалось, в Киеве обломки воздушных целей упали в Дарницком и Шевченковском районах.

По информации Киевской городской военной администрации, погибли два охранника предприятия — мужчины 26-и и 36-и лет.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, еще два человека получили ранения., среди них – 24-летняя девушка, которая получила ранения осколками стекол.

Спасатели работают на местах падения обломков в Дарницком районе и в четырех локациях в Шевченковском районе столицы.

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