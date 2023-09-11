РФ серьезно усовершенствовала "шахеды", которыми атакует Украину: что удалось обнаружить (фото)

Новое антишумовое устройство, которое нашли среди обломков ударного дрона, изготавливают в России.

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Среди обломков "Шахеда", который на днях атаковал Киев, впервые с начала широкомасштабного вторжения обнаружили серьезное изменение — российскую антенну. Об этом сообщает "Военный курьер".

Производители ударного дрона заменили спутниковую CRPA антенну иранского производства на CRPA антенну "Комета-М" в специальной коробке.

"Это антишумовое устройство изготавливают в России, используя российские компоненты. Это может свидетельствовать о том, запасы иранских дронов заканчиваются и оккупанты начали применять "Шахеды" изготовленные в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская антенна "Комета-М" более устойчива к украинским системам РЭБ, чем антенны иранских дронов-камикадзе.

Также в телеграм-канале "Кордон 91" сообщают, что в "шахедах" присутствуют китайские двигатели".

"Нам известно, что производитель — BMP. Он навешивает на двигатели маркировку "сделано в Ирландии". Соответственно, нужно говорить напрямую с Китаем относительно карбюраторных двигателей", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия начала самостоятельно собирать "Шахеды" и совершенствует крылатые ракеты. По данным ГУР, россияне запланировали во 2 полугодии этого года изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2", используя запчасти как российского, так и иностранного производства.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны Украина наладила производство ракет, дронов и артиллерийских средств натовского образца.