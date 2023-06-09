У США вважають, що завод із виробництва іранських БПЛА в Росії буде запущений до 2024 року, — CNN

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, Іран використовує маршрут Каспійського моря для перекидання безпілотників, патронів і мінометних снарядів до Росії.

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Завод із виробництва іранських БПЛА буде запущено вже до початку 2024 року. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

Іран постачає обладнання для будівництва заводу, а також повністю зібрані безпілотники в Росію через Каспійське море. Ще з літа 2022 РФ закупила в Тегерана сотні БПЛА. ЗС РФ широко використовують їх у війні проти України.

Як зазначив Кірбі, Іран використовує маршрут по Каспійському морю для перекидання безпілотників, патронів і мінометних снарядів у Росію. Тегеран використовує судна, які не передають дані для відстеження їхнього руху. В Штатах упевнені, що вантажі доставляються з Амірабаду в Махачкалу.

"В останні тижні Росія використовувала іранські БПЛА (безпілотні літальні апарати) для завдання ударів по Києву та залякування українського населення, і схоже, що російсько-іранське військове партнерство поглиблюється", — сказав Кірбі.

За його словами, РФ та Іран підтримують одне одного. Обидві країни зараз заблоковані для міжнародної торгівлі та фінансових систем.

Повідомлялося, що Кірбі також говорив про те, що завод із виробництва іранських дронів будують у Татарстані. На його думку, від партнерства може постраждати не лише Україна, а й інші країни.

Також нагадаємо, що вчені з британських університетів "допомогли" іранському режиму розробити технологію, яка може бути використана в його програмі створення дронів-камікадзе. У створенні двигунів для іранських дронів-камікадзе мимоволі брали участь 11 британських університетів.