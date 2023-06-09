В США считают, что завод по производству иранских БПЛА в России будет запущен к 2024 году, — CNN

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Иран использует маршрут Каспийского моря для переброски беспилотников, патронов и минометных снарядов в Россию.

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Завод по производство иранских БПЛА будет запущен уже к началу 2024 года. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

Издание пишет, что Иран поставляет оборудование для строительства завода, а также полностью собранные беспилотники в Россию через Каспийское море. Так, еще с лета 2022 года РФ закупила у Тегерана сотни БПЛА. ВС РФ широко используют их в войне против Украины.

Как отметил Кирби, Иран использует маршрут Каспийского моря для переброски беспилотников, патронов и минометных снарядов в Россию. Тегеран использует суда, которые не передают данные для отслеживания их движения. В Штатах уверены, что грузы доставляются из Амирабада в Махачкалу.

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА (беспилотные летательные аппараты) для нанесения ударов по Киеву и запугивания украинского населения, и похоже, что российско-иранское военное партнерство углубляется", — сказал Кирби.

По его словам, РФ и Иран поддерживают друг друга. Так, обе страны сейчас заблокированы для международной торговли и финансовых систем.

Сообщалось, что Кирби также говорил о том, что завод по производству иранских дронов строится в Татарстане. По его мнению, от партнерства может пострадать не только Украина, но и другие страны.

Также напомним, что ученые из британских университетов "помогли" иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована в его программе создания дронов-камикадзе. В создании двигателей для иранских дронов-камикадзе невольно принимали участие 11 британских университетов.