Вредит Украине: Иран помогает России строить фабрику дронов в Татарстане, — Белый дом

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, это "полномасштабное оборонное партнерство", от которого может пострадать Украина и другие страны.

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У разведки США имеются данные о том, что Иран поставляет России материалы для строительства завода по выпуску беспилотников в Татарстане, который может быть введен в эксплуатацию к началу следующего года. Об этом сообщает Sky News.

США располагают сведениями о том, что Москва получила от Тегерана сотни ударных дронов-камикадзе и оборудование, использующееся в производстве беспилотников.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал это "полномасштабным оборонным партнерством", которое вредит Украине, соседним с Ираном странам и международному сообществу.

По словам Кирби, Вашингтон предпринимает все возможное, чтобы разоблачать и мешать такой деятельности, в том числе и путем публичной огласки.

США, Великобритания и Евросоюз установили правила для коммерческих операций, которые должны остановить поток компонентов для производства БПЛА, направляющихся в РФ из Ирана.

Прежде Иран утверждал, что поставлял дроны в Россию еще до начала полномасштабного вторжения, а не после.

Напомним, что Великобританию обвиняют в пособничестве Ирану. В разработке двигателей для иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Также сообщалось, что НАТО не может остановить поставки танков Karrar из Ирана в РФ, поскольку район Каспийского моря не подконтролен странам Альянса, а корабли, на которых везут бронетехнику, отключают транспондеры.