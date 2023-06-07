Корабли отключают транспондеры: НАТО не остановит поставки танков Karrar из Ирана в Россию, — СМИ (карта)

Каспийское море — прямой путь для кораблей между Ираном и РФ, отмечают журналисты, а у Запада нет доступа к этому маршруту. Соседние же страны не хотят вмешиваться.

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Иран поставил России сотни, если не тысячи ударных беспилотников Shahed, которые восполнили критическую брешь в военных возможностях Москвы и использовались зимой для атак по украинской инфраструктуре. Об этом сообщает Sky News.

Проблема для Запада в том, что они мало что могут сделать, чтобы остановить поток вооружений, который идет из Ирана в Россию или в обратном направлении. Тереган, в свою очередь, рассчитывает на поставки передовых российских истребителей Су-35 в рамках нового соглашения с Москвой.

Достаточно взглянуть на карту. Каспийское море — прямой путь для кораблей между двумя странами, у НАТО нет доступа к этому маршруту. У соседних же стран либо нет возможностей, либо желания вмешиваться. Для РФ этот маршрут остается относительно безопасным.

Маршрут поставок оружия из Ирана в РФ

Новые мониторинговые данные показывают, что на карте Каспийского моря появляется все большее темных кораблей, которые отключают транспондеры, что затрудняет их отслеживание. Однако спутниковые снимки все же проливают некоторый свет на происходящее в районе Каспия.

Корабли, судя по всему, выходят из иранских портов Амирабад и Энзели, затем направляются на север к реке Волге. В Астрахани у РФ есть крупный порт.

Есть данные, что иранские дроны иногда поставляются в РФ и по воздуху.

"Мы наблюдаем общее углубление военных связей между двумя странами, что для них взаимовыгодно, поскольку и Иран, и РФ, находящихся под жесткими санкциями и стали, по сути, изгоями для международного сообщества", — говорится в публикации.

Пока что вопрос о том, будет ли Иран помогать своему союзнику танками, остается открытым. Но это не станет неожиданностью, т.к. РФ предпринимает отчаянные попытки выиграть начатую войну.

По оценкам, самый современный иранский танк Karrar, которые Тегеран начал выпускать с 2018 года, заметно уступает западным образцам.

Напомним, что если Украина начнет наступление на Крым, Китай будет открыто поставлять оружие России. К такому выводу пришли обозреватели американского портала Inkstick.

Также сообщалось, что разведке США сообщила, что КНР готовится поставлять России дроны-камикадзе.