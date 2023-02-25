Разведка США подтвердила: Китай готовится отправить РФ дроны-камикадзе, — СNN

По словам журналистов, переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются. Ранее Пекин поставлял Москве лишь каски, бронежилеты, делился спутниковыми снимками.

Related video

Разведка США предполагает, что китайское правительство рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что Пекин еще не принял окончательного решения, но переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются. Москва после начала полномасштабного вторжения не единожды запрашивала у Пекина дроны-камикадзе и боеприпасы, однако китайское правительство долго время не решалось пойти на этот шаг.

Однако, как сообщается, США получают все больше данных, которые говорят о том, что КНР может согласиться дать РФ необходимое вооружения для войны в Украине.

Американская разведка считает, что предоставление дронов и боеприпасов для стрелкового оружия ознаменует собой значительную эскалацию со стороны Китая. Ранее китайские компании предоставляли снаряжение российской армии, включая каски, бронежилеты, а также делились спутниковыми данными.

Журналисты отметили, что совет национальной безопасности США и Госдепартамент отказались от комментариев, по этому поводу.

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Китай ведет переговоры с Россией о поставке дронов-камикадзе. По словам журналистов, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке Россией 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены покупателю уже в апреле. Речь идет об аналогах иранских Shaheed-136. Передача может произойти примерно в апреле 2023 года.

Также напомним, что Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет лично встретиться с лидером Китая. Украинский лидер подчеркнул, что, помимо военных вопросов, хотел бы обсудить со своим китайским коллегой экономические вопросы, так как у нашей страны с Китаем большой товарооборот.