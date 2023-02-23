Приедут весной: Китай ведет переговоры с Россией о поставке дронов-камикадзе, — СМИ

По словам журналистов, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке Россией 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены покупателю уже в апреле. Речь идет об аналогах иранских Shaheed-136

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Российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Bingo) о массовом производстве дронов-камикадзе. Компания согласилась изготовить и испытать 100 прототипов БПЛА ZT-180. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что затем дроны будут переданы Минобороны России. Это может произойти примерно в апреле 2023 года. Военные эксперты, с которыми говорили журналисты, полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку массой от 35 до 50 кг.

Издание пишет, что конструкция может быть аналогична конструкции иранского беспилотника-камикадзе Shaheed-136, которые армия РФ уже использовала в Украине.

РФ сможет сама производить беспилотники

В материале сказано, что китайская компания Bingo планирует поставлять компоненты, которые позволят РФ самостоятельно производить дроны-камикадзе в количестве примерно 100 в месяц.

Более того, как сообщают журналисты, еще в 2022 году у КНР были планы помогать РФ. Так, компании, находящиеся под контролем армии Китая, планировали поставлять детали для российских истребителей Су-27 и других моделей. Предполагается, что были разработаны планы по подделке товаросопроводительных документов, чтобы запчасти для военных самолетов выглядели как запчасти судов для гражданской авиации.

Микрочипы из Нидерландов

Еще в январе голландская общественная телерадиокомпания NOS сообщила, что голландские микрочипы поставлялись российской оборонной промышленности через китайские компании. Сообщается, что украинские эксперты также выявили микрочипы из Нидерландов в 10 из 27 захваченных или уничтоженных системах российских вооружений.

Издание пишет, что в течение нескольких месяцев среди сотрудников службы безопасности нескольких стран циркулировали сообщения о том, что китайские компании предоставляют РФ спутниковые снимки зон боевых действий в Украине. В ответ правительство США недавно внесло китайскую спутниковую компанию Changsha Tianyi Space Science and Technology Institute в свой санкционный список. Вашингтон утверждает, что изображения компании получила ЧВК "Вагнер".

Гражданские дроны использовались для военной разведки

Журналисты также пишут, что у Берлина тесть информация о том, что Китай также поставляет коммерчески доступные гражданские беспилотники заказчикам из России. Эти БПЛА российские оккупанты могли использовать для разведки.

Издание сообщает, что такие дроны РФ получала от китайских компаний через ОАЭ. Эксперты рассказали, что есть доказательства того, что российские войска действительно использовали такие беспилотники

Как сказано в материале, это может быть одной из причин того, что и канцлер Германии Олаф Шольц, и министр иностранных дел Анналена Бербок затронули вопрос о возможной военной поддержке Москвы со стороны Пекина в беседах с министром иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Китайский дипломат холодно отреагировал на такие сообщения от представителей Германии и заявил, что КНР "играет по правилам". Пекин также отрицает поставки Москве любого оружия.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что Китай не снял с повестки дня отправку оружия России. По словам Сабрины Сингх, пока не видно, чтобы КНР оказывала России военную помощь. Однако в Пекине продолжают об этом размышлять.

Китай в ООН призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров. По словам представителя КНР, мир должен сосредоточиться на проведении мирных переговоров, а не на поставках оружия для ВСУ. При этом он отметил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.