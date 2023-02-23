"Определенно будет просчетом": Китай не снял с повестки дня отправку оружия России, — Пентагон

По словам Сабрины Сингх, пока не видно, чтобы КНР оказывала России военную помощь. Однако в Пекине продолжают об этом размышлять.

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Китай не снял с повестки дня отправку различных видов вооружений России, чтобы она могла более эффективно вести войну с Украиной. Однако, если это произойдет, то КНР столкнется с серьезными последствиями. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет CNN.

По ее словам, для Китая предоставление России военной помощи "определенно будет просчетом".

"[Мы] не видели, чтобы в настоящее время они (Китай, ред.) оказывали военную помощь России для войны, но они также не сняли это с повестки дня", — сказала Сингх.

Она также отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен встречался со своими коллегами в Германии на прошлой неделе, чтобы обсудить этот вопрос.

Также издание Укринформ сообщило, что Сабрина Сингх, общаясь с журналистами, заявила, что Соединенные Штаты поддерживают коммуникации с российской стороной, однако не обсуждают никаких вопросов, касающихся ее войны с Украиной.

"Но у нас нет никаких разговоров с высокопоставленными российскими чиновниками о войне в Украине", — отметила пресс-секретарь Пентагона.

По ее словам, Украина имеет полное право быть частью всех переговоров, которые касаются войны на ее территории.

"Это война Путина, он выбрал пойти войной против Украины, своего соседа", — сказала Сингх.

Ранее сообщалось, что Китай готовит "позицию" по большой войне в Украине. Китайские дипломаты заявят о важности уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Пекин не раз обвинял "третью сторону" в срыве мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Также журналисты The Wall Street Journal писали, что президент Китая Си Цзиньпин собирается посетить Путина в ближайшие месяцы. Ожидается, что китайский лидер использует визит в Москву, чтобы подтолкнуть РФ к мирным переговорам.