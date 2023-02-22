Китай готовит "позицию" по большой войне в Украине: Пекин не назвал документ мирным

Китайские дипломаты заявят о важности уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Пекин не раз обвинял "третью сторону" в срыве мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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Китай готовит "документ с изложением позиции" по полномасштабной войне России с Украиной и представит его в течение нескольких дней. Об этом пишет агентство Reuters 22 февраля со ссылкой на комментарий представителя Китая в ООН Чжан Цзюня.

Документ в основном будет отражать последовательную позицию Китая по этому вопросу, уточнил он.

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", — сказал Чжан.

Китайский дипломат добавил, что в позиции будут призывы к миру, диалогу и мирному урегулированию.

"Мирный план" Китая: что известно об инициативе?

Глава Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван И 18 февраля заявил о срыве мирных переговоров между Киевом и Москвой в начале полномасштабной войны. По мнению дипломата, диалог прервала третья сторона.

"Их [третью сторону] не волнуют ни смерть украинцев, ни вред Европе. Их стратегические цели могут быть больше, чем Украина", — сказал Ван И, пообещав представить документ о призыве к территориальной неприкосновенности всех стран.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, нет смысла говорить о китайском "мирном плане" без готового соглашения. Пекин способен внести вклад в сдерживание агрессии РФ, убежден министр.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс обеспокоен содержанием "мирного договора" от Китая. Мировая сработает лишь в том случае, если российские захватчики покинут Украину в ближайшее время, заметил он.

В ООН призовут к прекращению войны

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на этой неделе должна проголосовать за проект резолюции, которая призывает к скорейшему достижению всеобъемлющего и справедливого мира. ГА ООН потребует от Москвы вывести войска из Украины и призовет к прекращению боевых действий.

Украина и ее союзники надеются усилить дипломатическую изоляцию России и добиться поддержки почти 3/4 членов ГА. Беларусь 21 февраля, по данным Reuters, предложила поправки к проекту резолюции ООН, в части предотвращения дальнейшей эскалации конфликта путем отправки оружия. Дипломаты говорят, что это замечание вряд ли пройдет.

"Запад предоставил Украине оружия на миллиарды долларов. Соединенные Штаты обвинили Иран и Северную Корею в поставках России оружия и обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления России смертоносной помощи", — отметили журналисты.

Китай 20 февраля в ответ на призыв США не поставлять России оружие заявил о невозможности "чтения лекций" Вашингтоном. Китай и РФ объявили о "безграничном партнерстве" до полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 21 февраля заявил об упреках Китая по поводу поставок Украине западного оружия. Представители КНР, по его словам, обещали не отправлять оружие для ВС РФ.

Пекин наращивает экспорт российской нефти и конденсата — закупки достигли наивысшего уровня с апреля 2020 года, писало агентство Bloomberg.