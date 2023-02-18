"Переговоры сорвали": Китай призвал Европу совместно остановить войну в Украине (видео)

По словам главы Офиса иностранных дел ЦК Компании КНР Вана И, "некие силы" мешают урегулированию конфликта, преследуя цели гораздо крупнее, чем Украина.

Related video

Руководитель Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией были прерваны в начале полномасштабной войны. Его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля цитирует South China Morning Post.

По словам Вана И, Китай выступает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Китайский дипломат предположил, что российско-украинские переговоры были сорваны третьей стороной.

"Мы не знаем, почему процесс был прерван. Некоторые силы могут не захотеть, чтобы мирные переговоры состоялись. Их не волнуют ни жизнь и смерть украинцев, ни вред Европе", — высказался представитель Китая. — "Их стратегические цели могут быть большими, чем сама Украина".

Reuters передает, что Ван И предложил европейским политикам "всем начать спокойно думать, как остановить эту войну", в то же время китайцы не хотят "подливать маслов огонь". Вскоре Китай должен обнародовать официальный документ, который утвердит ее позицию по этому вопросу, в частности, призыв к территориальной неприкосновенности всех стран.

Ван И также призвал Европу сотрудничать с Китаем, чтобы предотвратить "холодную войну" в будущем. По данным агентства "Синьхуа", в кулуарах конференции чиновник поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и передал, что китайские власти готовы "полностью возобновить" отношения с Берлином после обострения, вызванного поддержкой России. Такое же обещание он дал президенту Франции Эммануэлю Макрону 15 февраля и заместителю премьер-министра Италии — 16 февраля. Он обратил внимание, что экономика Китая значительно улучшилась после отмены карантина в связи с Covid-19.

16 февраля глава Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел заявил, что Китай вместе с Ираном помогает РФ воевать с Украиной. По его мнению, инцидент с китайским аэростатом над Штатами доказал: Пекин открыто конфликтует с Вашингтоном.

За день до этого стало известно, что Китай поддержал Иран в противостоянии с США и Западом. Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с иранским президентом Ибрагимом Раиси добавил, что Пекин выступает против "внешних сил", якобы вмешивающихся во внутренние дела Ирана.