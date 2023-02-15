"Стратегические партнеры": Китай поддержал Иран в противостоянии с США и Западом

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Иран являются "противовесом американской силе". Пекин решил выступить против внешних сил, которые якобы вмешиваются во внутренние дела Тегерана.

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Китай выразил поддержку иранскому режиму в противостоянии с Западом и США. Об этом лидер КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, 14 февраля, по итогам переговоров с иранским президентом Ибрагимом Раиси, передает агентство Associated Press.

Как уточняется, Тегеран пытается расширить свои связи с Пекином и Москвой, чтобы компенсировать западные санкции из-за ядерных разработок.

Си Цзиньпин, в частности, отметил, что Китай поддерживает Иран в "защите национального суверенитета и сопротивлении односторонности и запугиванию".

По его словам, Пекин и Тегеран являются "противовесом американской силе".

"Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", — прокомментировал китайский лидер.

Как подчеркивает Си, Пекин выступает против внешних сил, которые якобы вмешиваются во внутренние дела Ирана и "подрывают безопасность и стабильность" страны.

Главы государств приняли участие в подписании двадцати соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм. Эти документы дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о взаимном содействии развитию нефтяной, промышленной и других отраслей.

Пекин — один из крупнейших импортеров иранской нефти и источник инвестиций.

Напомним, The Wall Street Journal 14 февраля сообщил, что американские военные рассматривают возможность отправки в Украину партии конфискованного иранского оружия. Киеву могут передать более 5000 автоматов, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 взрывателей, которые предназначались для поддерживаемых Иранов боевиков в Йемене.