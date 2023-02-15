Китай підтримав Іран у протистоянні з США та Заходом

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Іран є "противагою американській силі". Пекін вирішив виступити проти зовнішніх сил, які нібито втручаються у внутрішні справи Тегерана.

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Китай висловив підтримку іранському режиму у протистоянні із Заходом та США. Про це лідер КНР Сі Цзіньпін заявив у вівторок, 14 лютого, за підсумками переговорів з іранським президентом Ібрагімом Раїсі, повідомляє агентство Associated Press.

Як уточнюється, Тегеран намагається розширити свої зв'язки з Пекіном та Москвою, щоб компенсувати західні санкції через ядерні розробки.

Сі Цзіньпін, зокрема, зазначив, що Китай підтримує Іран у "захисті національного суверенітету та опорі однобічності та залякуванню".

За його словами, Пекін і Тегеран є "противагою американській силі".

"Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном і просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", — прокоментував китайський лідер.

Як підкреслює Сі, Пекін виступає проти зовнішніх сил, які нібито втручаються у внутрішні справи Ірану та "підривають безпеку і стабільність" країни.

Глави держав взяли участь у підписанні двадцяти угод про співпрацю, включаючи торгівлю та туризм. Ці документи доповнюють підписану 2021 року 25-річну стратегічну угоду про взаємне сприяння розвитку нафтової, промислової та інших галузей.

Пекін — один із найбільших імпортерів іранської нафти та джерело інвестицій.

Нагадаємо, The Wall Street Journal 14 лютого повідомило, що американські військові розглядають можливість відправки в Україну партії конфіскованої іранської зброї. Києву можуть передати понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона набоїв для стрілецької зброї, а також невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 підривників, які призначалися для підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені.