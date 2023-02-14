Тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї можуть відправити в Україну, — WSJ

За інформацією американських журналістів, у США розглядають можливість відправлення Києву понад 5 000 автоматів, 1,6 мільйона набоїв для стрілецької зброї, а також невелику кількість протитанкових ракет і понад 7 000 підривників, які призначалися для бойовиків, що підтримуються Іраном, в Ємені.

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Американські військові розглядають можливість відправлення в Україну партії конфіскованої іранської зброї. Про це у вівторок, 14 лютого, пише The Wall Street Journal.

За інформацією газети, йдеться про більш ніж 5 000 автоматів, 1,6 мільйона набоїв для стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7 000 підривників, вилучених біля узбережжя Ємену в контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Повідомляється, що цього тижня США та його союзники по НАТО зустрілися в Брюсселі у форматі "Рамштайн", щоб обговорити нові способи прискорення постачання зброї в Україну та дефіцит військових постачань, який створює війна.

"Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників. Нинішній рівень витрат України на боєприпаси в багато разів перевищує наші нинішні темпи виробництва. Це ставить нашу оборонну промисловість у скрутне становище", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За даними Пентагону, цього тижня США поставили Україні понад 100 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Зазначається, що у юридичній площині є складнощі для передавання конфіскованої зброї в Україну. Наразі в адміністрації президента США Джо Байдена шукають юридичне обґрунтування для вилучення зброї з одного конфлікту та передавання її в інший. Ембарго ООН на постачання зброї вимагає, щоб США та їхні союзники знищили, зберегли або позбулися вилученої зброї. За словами американських чиновників, юристи адміністрації Байдена вивчали питання про те, чи резолюція створює якусь свободу дій для передавання зброї Україні.

Прихильники цієї ідеї кажуть, що президент Байден може вирішити це юридичне питання, підготувавши указ чи працюючи з Конгресом, щоб уповноважити США конфіскувати зброю в межах цивільної конфіскації та відправити її в Україну.

Як США отримали іранські автомати

The Wall Street Journal пише, що гвинтівки та боєприпаси були вилучені в останні місяці США та Францією в межах глобальних зусиль, спрямованих на запобігання контрабанді Іраном зброї в Ємен. Союзники Тегерана з руху Хуті ведуть восьмирічну війну проти уряду, що підтримується Саудівською Аравією, який був витіснений зі столиці в 2014 році.

Зазвичай ця зброя вилучається та знищується США та їхніми союзниками, які забезпечують дотримання ембарго ООН на постачання зброї в Ємен. Але американські чиновники заявили, що глобальні зусилля щодо постачання України зброєю викликали дискусію щодо відправлення конфіскованого військового майна в Київ.

Американські військові чиновники почали серйозно розглядати цю ідею наприкінці минулого року після того, як ВМС США конфіскували мільйон набоїв на борту рибальського судна, яке прямувало з Ірану в Ємен, сказали чиновники. Через кілька тижнів американські військові вилучили понад 2 000 автоматів АК-47 з невеликого рибальського судна в Оманській затоці. У середині січня французькі війська виявили 3 000 автоматів, майже 600 000 набоїв і понад 20 протитанкових ракет на борту іншого рибальського судна в Оманській затоці.

За словами американських чиновників, відправлення зброї, призначеної для сил, що підтримуються Іраном в Ємені, київському уряду дозволить Америці чинити тиск на Іран, який надав Росії сотні дронів-камікадзе, які використовуються для нападу на цивільне населення в Україні.

"Це сигнал взяти зброю, призначену для озброєння проксі Ірану, і перевернути її для досягнення наших пріоритетів в Україні, де Іран постачає зброю Росії", — сказав один з американських чиновників.

Нагадаємо, 12 лютого журналісти The Guardian з'ясували, як партія з 18 бойових безпілотників потрапила з Ірану в Росію. Від своїх джерел у Тегерані кореспонденти дізналися, що для відправлення безпілотних апаратів використовували кораблі й іранська державна авіакомпанія.

Раніше Фокус переклав статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса, присвячену катерному флоту єменських хуситів, яким вдалося створити військовий арсенал, який перевершує можливості багатьох великих національних держав.