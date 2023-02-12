Журналісти з'ясували, як Іран доставляв бойові безпілотники в Росію

Іран використав кораблі й державну авіакомпанію, щоб переправити в РФ нові безпілотники далекого радіусу дії для використання у війні проти України.

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Журналісти британського видання The Guardian з'ясували, як партія з 18 бойових безпілотників потрапила з Ірану в Росію. Від своїх джерел у Тегерані кореспонденти дізналися, що для відправки безпілотних апаратів використовувалися кораблі й іранська державна авіакомпанія.

Ідеться про партію з 18 безпілотників, доставлених ВМС Росії після того, як російські офіцери й техніки з'їздили в Тегеран у листопаді, де їм продемонстрували повний спектр іранських технологій.

Тоді російська делегація в складі 10 осіб обрала шіссть безпілотників "Мохаджер-6" (Mohajer-6), які мають дальність польоту близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників "Шахед-191" (Shahed 191) і "Шахед-129" (Shahed 129), які можуть на собі нести ракети класу "повітря-земля".

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На відміну від відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які активно використовувалися Росією в рейдах камікадзе проти українських цілей, ці безпілотники, що високолетять, призначаються для скидання бомб і повернення на базу.

Джерела в Ірані стверджують, що більшість безпілотників, відправлених до Росії, таємно забрало іранське судно з бази на узбережжі Каспійського моря. Потім у морі безпілотники були передані на російський військовий катер.

Інші безпілотники надсилала державна іранська авіакомпанія, додали джерела.

Іран розташований на південному кордоні, а Росія — на північно-західному кордоні Каспійського моря, найбільшого у світі внутрішнього водоймища, що робить фізичний перехід між союзними країнами відносно простим.

Іран також відправив техніків у Москву, щоб допомогти ввести дрони в експлуатацію. Джерела повідомили, що всього 54 фахівці з Ірану працювали в Росії, оскільки на кожен безпілотник припадали по три фахівці.

Безпілотники були виготовлені на тому ж військовому заводі в центральному місті Ісфахан, який 28 січня обстріляли ізраїльський дрон.

За даними британської дослідницької організації Conflict Armament Research, є докази того, що Іран модифікує свої безпілотники, які передає Росії, щоб бойова частина могла завдати максимальної шкоди інфраструктурним об'єктам в Україні. Також відомо, що Shahed 129 і Shahed 191 літають на модифікованому двигуні, який спочатку вироблявся в Німеччині.