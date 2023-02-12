Журналисты выяснили, как Иран доставлял боевые беспилотники в Россию

Иран использовал корабли и государственную авиакомпанию, чтобы переправить в РФ новые беспилотники дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

Related video

Журналисты британского издания The Guardian выяснили, как партия из 18 боевых беспилотников попала из Ирана в Россию. От своих источников в Тегеране корреспонденты узнали, что для отправки беспилотных аппаратов использовались корабли и иранская государственная авиакомпания.

Речь идет о партии из 18 беспилотников, которые были доставлены ВМС России после того, как российские офицеры и техники съездили в Тегеран в ноябре, где им продемонстрировали полный спектр иранских технологий.

Тогда российская делегация в составе 10 человек выбрала шесть беспилотников "Мохаджер-6" (Mohajer-6), которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников "Шахед-191" (Shahed 191) и "Шахед-129" (Shahed 129), которые могут на себе нести ракеты класса "воздух-земля".

Важно

Аналог Arash-2: появились кадры испытания первого украинского дрона-камикадзе (видео)

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые активно использовались Россией в рейдах камикадзе против украинских целей, эти, более высоколетящие беспилотники, предназначаются для сброса бомб и возвращения на базу.

Источники в Иране утверждают, что большинство беспилотников, отправленных в Россию, тайно забрало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. Затем в море беспилотники были переданы на российские военный катер.

Другие беспилотники отправляли государственной иранской авиакомпанией, добавили источники.

Иран находится на южной границе, а Россия — на северо-западной границе Каспийского моря, крупнейшего в мире внутреннего водоема, что делает физический переход между союзными странами относительно простым.

Иран также отправил техников в Москву, чтобы помочь ввести дроны в эксплуатацию. Источники сообщили, что всего 54 специалиста из Ирана работали в России, так как на каждый беспилотник приходилось по три специалиста.

Беспилотники были изготовлены на том же военном заводе в центральном городе Исфахан, который 28 января был обстрелян израильским дроном.

По данным британской исследовательской организации Conflict Armament Research, существуют доказательства того, что Иран модифицирует свои беспилотники, которые передает России, чтобы боевая часть могла нанести максимальный ущерб инфраструктурным объектам в Украине. Также известно, что Shahed 129 и Shahed 191 летают на модифицированном двигателе, который изначально производился в Германии.