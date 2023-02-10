Дроны Shahed "заточены" под максимальный урон Украине: СМИ показали элементы боеголовок (фото)

Боевые части иранских дронов-камикадзе модифицированы таким образом, чтобы при разрыве наносить максимальный урон в большом радиусе. Обломки обновленных Shahed изучали специалисты из Украины и Британии.

Related video

Иран, предположительно, проводит модификацию поставляемых в Россию ударных беспилотников таким образом, чтобы боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом говорится в материале телеканал CNN 9 февраля со ссылкой на разведывательные данные.

Обозреватели пишут, что в октябре 2022 года в Одесской области на юге Украины была найдена неразорвавшаяся боеголовка от иранского беспилотника Shahed-131. Она попала в руки сотрудников британской организации Conflict Armament Research, которые вместе с украинскими военными внимательно ее изучили.

Исследование показало, что боеголовка размером почти 61 см наспех модифицирована — она содержит слои из десятков мелких металлических фрагментов, которые при ударе разлетаются по большому радиусу. Помимо осколков, по окружности боеголовки расположены 18 небольших зарядов, которые расплавляются при взрыве и могут пробить броню, создавая своего рода "360-градусный" взрывной эффект.

[ + – ] Элементы боеголовки от иранского беспилотника Shahed-131

Подобная модификация добавляет дронам-камикадзе способность наносить максимальный урон украинским объектам энергетической инфраструктуры. При этом повреждения такими дронами существенно затрудняют ремонтные работы, отметили эксперты.

Один из следователей Дамьен Сплитерс пояснил, что боеголовки иранского беспилотника с фронтальным кумулятивным зарядом нацелены на боевые средства, такие как танки или артиллерийские орудия. Однако они могут быть сконструированы по-другому и иметь радиальный кумулятивный заряд, который приводит к увеличению площади поражения.

[ + – ] Боеголовка дрона-камикадзе Shahed-131

"Было много предположений о том, что, возможно, эти средства поражения были очень грубыми, дешевыми и простыми. Но если взглянуть на боеголовку, становится ясно, что было продумано все до мелочей, чтобы она могла нанести максимальный ущерб инфраструктуре в большом радиусе", — рассказал Сплитерс.

Таким образом исследования показали, почему российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних нескольких месяцев оказалось столь эффективным, подытожили аналитики.

Напомним, Соединенные Штаты 31 января включило семь организаций Ирана, которые производили беспилотники для России, в так называемый "черный список". В Министерстве торговли США заявили, что иранские компании содействовали военно-промышленному комплексу РФ и таким образом являются соучастниками военной агрессии.